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JNU कुलपति की बड़ी कार्रवाई; रेक्टर-1 और रेक्टर-2 को हटाया, VC के बाद अहम पद

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने रेक्टर-1 और रेक्टर-2 को पद से हटा दिया है। बताया जाता है कि जेएनयू कुलपति कार्यकारी परिषद की बैठक में पहुंची और दोनों रैक्टरों को पद से हटाने के आदेश दिए।

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जेएनयू के कुलपति ने रेक्टर 1 और रेक्टर 2 को पद से हटा दिया है।

अभिनव, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कुलपति और पदासीन अन्य शिक्षकों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। जेएनयू के एक प्रोफेसर से प्राप्त जानकारी के अनुसार] जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने रेक्टर-1 प्रो. बृजेश कुमार पांडेय और रेक्टर-2 प्रो. दीपेंद्र नाथ दास को उनके पदों से हटा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिहाज से ये दोनों पद वीसी के बाद बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

नई बताई वजह

हालांकि इन दोनों रेक्टर को पद से क्यों हटाया गया इसको लेकर जेएनयू में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि कुलपति और रेक्टर के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद थे।

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दो साल से अधिक समय से थे कार्यरत

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लगभग साढ़े तीन बजे जेएनयू कुलपति एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से सीधे कार्यकारी परिषद की बैठक में आई और इन दोनों रेक्टर को सीधे कार्यमुक्त कर दिया। ज्ञात हो दोनों रेक्टर दो साल से अधिक समय से अपने पदों पर कार्यरत थे। इससे पहले भी जेएनयू से रेक्टर अपने पदों से हटाए गए हैं।

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JNU प्रशासन ने जारी की थी एडवाइजरी

एक दिन पहले JNU ने CJP के प्रदर्शन में अपने छात्रों एवं अन्य संबंधित लोगों को शामिल होने से बचने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। यह एडवाइजरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच जारी की गई थी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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