JNU कुलपति की बड़ी कार्रवाई; रेक्टर-1 और रेक्टर-2 को हटाया, VC के बाद अहम पद
जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने रेक्टर-1 और रेक्टर-2 को पद से हटा दिया है। बताया जाता है कि जेएनयू कुलपति कार्यकारी परिषद की बैठक में पहुंची और दोनों रैक्टरों को पद से हटाने के आदेश दिए।
अभिनव, नई दिल्ली
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कुलपति और पदासीन अन्य शिक्षकों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है। जेएनयू के एक प्रोफेसर से प्राप्त जानकारी के अनुसार] जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने रेक्टर-1 प्रो. बृजेश कुमार पांडेय और रेक्टर-2 प्रो. दीपेंद्र नाथ दास को उनके पदों से हटा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिहाज से ये दोनों पद वीसी के बाद बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
नई बताई वजह
हालांकि इन दोनों रेक्टर को पद से क्यों हटाया गया इसको लेकर जेएनयू में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि कुलपति और रेक्टर के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद थे।
दो साल से अधिक समय से थे कार्यरत
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लगभग साढ़े तीन बजे जेएनयू कुलपति एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से सीधे कार्यकारी परिषद की बैठक में आई और इन दोनों रेक्टर को सीधे कार्यमुक्त कर दिया। ज्ञात हो दोनों रेक्टर दो साल से अधिक समय से अपने पदों पर कार्यरत थे। इससे पहले भी जेएनयू से रेक्टर अपने पदों से हटाए गए हैं।
JNU प्रशासन ने जारी की थी एडवाइजरी
एक दिन पहले JNU ने CJP के प्रदर्शन में अपने छात्रों एवं अन्य संबंधित लोगों को शामिल होने से बचने की नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। यह एडवाइजरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच जारी की गई थी।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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