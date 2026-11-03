JNU में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल; क्या मांगें? यूनिवर्सिटी की वॉर्निंग
जेएनयू में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे सफाई और मेस सेवाएं प्रभावित हुईं। कर्मचारियों ने मांगें मानने की अपील की है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है।
जेएनयू में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। वेतन कटौती, बोनस नहीं मिलने और श्रम अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में सफाई, मेस और सुरक्षा जैसे विभागों के 500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने अवैध कटौती रोकने, बकाया बोनस देने, समान काम का समान वेतन लागू करने और निकाले गए साथियों को बहाल करने की मांग की है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है।
क्या मांगें?
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU) ने एक बयान में बताया कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे जबकि मेस कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम किया। यूनियन ने बताया कि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनके मासिक वेतन से होने वाली कथित अवैध कटौती बंद हो, बकाया बोनस का भुगतान किया जाए, निकाले गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखा जाए और बिना जांच के सस्पेंड करने की प्रक्रिया बंद हो।
500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का विरोध
सफाई, मेस, सुरक्षा, बागवानी और मेंटिनेंस विभागों में काम करने वाले 500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की अन्य मांगों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, अर्जित और आकस्मिक छुट्टियां, छुट्टियों के दिन का भी वेतन, शिकायत निवारण सेल का गठन और 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करना भी शामिल है। यूनियन ने कहा कि कर्मचारियों ने 10 सितंबर को सहायक श्रम आयुक्त को अपनी मांगों का एक चार्टर सौंपा था।
वादे से मुकरने के आरोप
बताया जाता है कि 24 और 25 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद श्रम सुलह अधिकारी ने कर्मचारी यूनियन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बैठक कराई थी। बैठक में वेतन पर्ची, पहचान पत्र, छंटनी, सुरक्षा उपकरण और शिकायत निवारण समिति जैसी मांगों पर निर्देश दिए गए थे। अब यूनियन का आरोप है कि भरोसा दिए जाने के बाद भी प्रशासन ने इन मांगों पर आदेश को लागू नहीं किया। इसके चलते कर्मचारियों ने सोमवार को फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया।
यूनिवर्सिटी की कर्मचारियों को चेतावनी
यूनिवर्सिटी के डीन ने बताया कि श्रम आयुक्त की सलाह के बावजूद कुछ संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं जबकि सुलह की बातचीत अभी चल रही थी। हड़ताल के कारण सभी हॉस्टलों में मेस और साफ-सफाई की व्यवस्था प्रभावित हुई है। यह हड़ताल 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2020' के नियमों का उल्लंघन करती है। डीन ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ के नियम को सख्ती से लागू किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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