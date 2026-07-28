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गैंगस्टरों से प्रभावित होकर कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, फिर क्या हुआ?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में सोशल मीडिया से प्रभावित होकर एक पूर्व कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर पूर्व मालिक से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों की पोल खोलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

गैंगस्टरों से प्रभावित होकर कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, फिर क्या हुआ?
Delhi Police Control Room AI Generated image

राजन शर्मा, नई दिल्ली

सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गैंगस्टरों से प्रभावित होकर एक पूर्व कर्मचारी को अपने ही पुराने मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगना भारी पड़ गया। आरोपी ने खुद को कुख्यात नवीन बाली-नीरज बवाना गैंग का सदस्य बताकर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने महज 12 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी

पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि पीड़ित कारोबारी ब्रिजेन्द्र अपने परिवार के साथ हरिनगर इलाके में रहते हैं। वह ब्रांडेड डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 9:27 बजे उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नवीन बाली-नीरज बवाना गैंग का सदस्य बताते हुए एक करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज

शिकायत मिलने पर हरिनगर थाने में रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान स्पेशल स्टाफ ने तकनीकी विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर मोहन गार्डन से 28 वर्षीय मोहम्मद मोनिश और 23 वर्षीय मोहम्मद असद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया।

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धमकी देने के लिए खरीदा नया फोन

पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद मोनिश पहले पीड़ित कारोबारी के यहां काम करता था। उसे कारोबारी के कारोबार, आमदनी और आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने साथी असद के साथ रंगदारी की साजिश रची। वारदात से तीन दिन पहले दोनों ने करोल बाग के गफ्फार मार्केट से नया मोबाइल और सिम खरीदा था, ताकि उसी से धमकी भरी कॉल की जा सके।

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सोशल मीडिया पर देखा था नीरज का खौफ

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नवीन बाली और नीरज बवाना से जुड़े वीडियो नियमित रूप से देखते थे। गैंगस्टरों के खौफ और पहचान का फायदा उठाने के लिए उन्होंने उन्हीं के नाम का इस्तेमाल कर कारोबारी को डराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि वे कोर्ट में पेशी के दौरान इन गैंगस्टरों से मिलने की कोशिश भी कर चुके थे।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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