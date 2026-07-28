गैंगस्टरों से प्रभावित होकर कारोबारी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, फिर क्या हुआ?
दिल्ली में सोशल मीडिया से प्रभावित होकर एक पूर्व कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर पूर्व मालिक से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों की पोल खोलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।
राजन शर्मा, नई दिल्ली
सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गैंगस्टरों से प्रभावित होकर एक पूर्व कर्मचारी को अपने ही पुराने मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगना भारी पड़ गया। आरोपी ने खुद को कुख्यात नवीन बाली-नीरज बवाना गैंग का सदस्य बताकर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने महज 12 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि पीड़ित कारोबारी ब्रिजेन्द्र अपने परिवार के साथ हरिनगर इलाके में रहते हैं। वह ब्रांडेड डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 9:27 बजे उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नवीन बाली-नीरज बवाना गैंग का सदस्य बताते हुए एक करोड़ रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज
शिकायत मिलने पर हरिनगर थाने में रंगदारी और धमकी का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान स्पेशल स्टाफ ने तकनीकी विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर मोहन गार्डन से 28 वर्षीय मोहम्मद मोनिश और 23 वर्षीय मोहम्मद असद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया।
धमकी देने के लिए खरीदा नया फोन
पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद मोनिश पहले पीड़ित कारोबारी के यहां काम करता था। उसे कारोबारी के कारोबार, आमदनी और आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने साथी असद के साथ रंगदारी की साजिश रची। वारदात से तीन दिन पहले दोनों ने करोल बाग के गफ्फार मार्केट से नया मोबाइल और सिम खरीदा था, ताकि उसी से धमकी भरी कॉल की जा सके।
सोशल मीडिया पर देखा था नीरज का खौफ
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नवीन बाली और नीरज बवाना से जुड़े वीडियो नियमित रूप से देखते थे। गैंगस्टरों के खौफ और पहचान का फायदा उठाने के लिए उन्होंने उन्हीं के नाम का इस्तेमाल कर कारोबारी को डराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि वे कोर्ट में पेशी के दौरान इन गैंगस्टरों से मिलने की कोशिश भी कर चुके थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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