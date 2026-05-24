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दिल्ली के हर्ष विहार के 36 परिवारों का अंधेरा दूर; वर्षों बाद मिला बिजली कनेक्शन

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के हर्ष विहार के 36 परिवारों को 2018 से लंबे इंतजार के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिले हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया और बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए।

दिल्ली के हर्ष विहार के 36 परिवारों का अंधेरा दूर; वर्षों बाद मिला बिजली कनेक्शन

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के 36 घरों को उजाला नसीब हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद इन परिवारों को लगभग 8 साल के इंतजार के बाद बिजली के कनेक्शन देने के आदेश हुए हैं। सीएम ने रविवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में हर्ष विहार (गोकुलपुरी) के ए-3 क्षेत्र के उन 36 परिवारों से मुलाकात की। इन सभी को वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन देने के आदेश हुए हैं।

इस अवसर पर परिवारों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। परिवारों ने कहा कि लंबे समय से लंबित उनकी समस्या का समाधान होने से उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगी है। इस मौके पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर्ष विहार ए-3 क्षेत्र के इन परिवारों ने बिजली कनेक्शन के लिए वर्षों का इंतजार किया। आज उनके चेहरों पर दिख रही संतुष्टि प्रमाण है कि समय पर प्रशासनिक कार्रवाई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों ने उनको बताया था कि 2018 से क्षेत्र के अनेक परिवार बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। मैंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और मामले के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन के लिए कहा। हर्ष विहार के ए-3 क्षेत्र में साल 2018 में लगभग 50 से 60 मकान बन चुके हैं। अनेक परिवार वहां निवास कर रहे हैं।

इस वजह से नहीं मिले थे कनेक्शन

कॉलोनी विकसित होने के बावजूद बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन (ईएसएस) के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इससे अधिकांश परिवारों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा था। सीएम के आदेश के बाद ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी की ओर से मिशन मोड में काम किया गया। आखिरकार ट्रांसफॉर्मर लगाया गया और पूरे क्षेत्र में बिजली नेटवर्क का विस्तार किया गया।

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जन सुनवाई केवल शिकायत का मंच नहीं

अधिकारियों ने बताया कि अब तक अधिकांश डिमांड नोट्स जारी किए जा चुके हैं। जल्द परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं है। यह नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भी प्रभावी माध्यम है। सरकार की कोशिश हर शिकायत को गंभीरता से सुने जाने और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने में है।

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बाकी परिवारों को भी कनेक्शन देने के आदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने आदेश दिए हैं कि क्षेत्र के बाकी परिवारों को भी बिजली कनेक्शन समय से दे दिए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। परिवारों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान होने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब उनके बच्चों की शिक्षा और दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करना आसान हो सकेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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