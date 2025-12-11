दिल्ली के द्वारका में हादसा, निर्माणाधीन मकान से गिरकर दादी पोते की मौत
दिल्ली के द्वारका नार्थ के भरत विहार इलाके में बुधवार शाम को एक निर्माणाधीन मकान से गिर गिरकर दादी-पोते की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की छानबीन के बाद संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार भरत विहार डी ब्लाक में तीन मंजिला मकान बनाने का काम चल रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मकान का ठेका गणेश नाम के व्यक्ति के पास था। गणेश की मां हरि बाई बुधवार शाम को अपने एक साल के पोते राज के साथ निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए आई थी। वह दूसरी मंजिल पर पहुंची थी।
वह गोद में पोते को लेकर इमारत के बाहरी हिस्से में चली गईं जहां नियंत्रण खोने से वह सड़क पर गिर गई। इसी दौरान एक कार गुजर रही थी और दोनों इसी कार की छत पर गिर गईं। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेलिंग नहीं बने होने की वजह से यह हादसा हुआ है। फारेंसिक एवं क्राइम टीम ने मौके का मुआयना किया और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को हादसा मान कर चल रही है।
परिजनों ने बताया कि हरि बाई अक्सर अपने बेटे की साइट पर काम देखने के लिए आती थीं। जब वह बुधवार को आ रही थीं तो गणेश का एक साल का बेटा राज भी साथ चलने की जिद करने लगा। इसके बाद वह गोद में लेकर वह मौके पर आ गईं।