बहन से दोस्ती तोड़ने से मना किया तो चाकू गोदकर ली जान; दिल्ली में खौफनाक वारदात
दिल्ली के बदरपुर इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में लड़की के भाई ने एक 17 साल के किशोर की हत्या कर दी। पीड़ित लड़के ने लड़की से दोस्ती खत्म करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली के बदरपुर इलाके में रविवार रात प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में लड़की के भाई ने एक 17 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि किशोर ने लड़की से दोस्ती खत्म करने से इनकार किया तो लड़की के भाई और उसके साथियों ने उसे मिलने के बहाने बुलाया था। जहां विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
लड़की के भाई को पसंद नहीं थी दोनों की दोस्ती
दिल्ली पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतक किशोर अपने परिवार के साथ मोलड़बंद इलाके में रहता है। किशोर की अपने ही इलाके की एक लड़की से दोस्ती थी। लेकिन लड़की के भाई को यह रिश्ता पसंद नहीं था और उसने किशोर को कई बार दोस्ती खत्म करने के लिए कहा था।
बातचीत के बहाने बुलाकर हमला
जब किशोर ने ऐसा करने से मना किया तो लड़की के भाई ने रविवार रात किशोर को बातचीत के बहाने मोलड़बंद की गली नंबर-4, 40 फुटा रोड स्थित पांडे मेडिकल स्टोर के पास बुलाया। जहां दोनों पक्षों में बातचीत के दौरान विवाद शुरू हो गया और मारपीट होने लगी।
चाकू से किया ताबड़तोड़ वार
मारपीट के दौरान आरोपियों ने किशोर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में युवक के सीने और पेट में गंभीर चोटें आईं। आरोपी मौके से धमकी देकर फरार हो गए। राहगीरों से घायल को देखकर उसके परिजनों को सूचना दी। राहगीरों ने ही दिल्ली पुलिस को घटना की जानकारी दी।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
दिल्ली पुलिस की टीम ने घायल युवक को लोगों की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है।
दो आरोपियों को दबोचा
मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हत्या की वजह और घटना में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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