दिल्ली में दशहरा मेले के दौरान झूले का गेट टूटने से हादसा, युवती की मौत
दिल्ली के विकासपुरी में दशहरा मेले के दौरान झूले का गेट टूटने से एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झूले के मालिक और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली के विकासपुरी में दशहरा मेले के दौरान 'मिक्सर राइड' झूले का गेट टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में नीचे गिरकर घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि एक अन्य शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए झूले के मालिक और मेले के सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है।
इलाज के दौरान एक की मौत
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बहादुरगढ़ निवासी मंदीप और रोहिणी सेक्टर-3 निवासी रमेश राठी के रूप में हुई है। मंदीप झूले का मालिक और संचालक है। रमेश राठी मेले का सुपरवाइजर था। हादसे में गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय गुड़िया की मंगलवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में लापरवाही से मौत की धाराएं जोड़ दी हैं।
तेज गति से झूला घूमने के दौरान हादसा
पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि हादसा सोमवार देर रात करीब 1:36 बजे हुआ था। उस समय झूले पर करीब एक दर्जन लोग सवार थे। झूला तेज गति से घूम रहा था तभी अचानक उसका गेट टूट गया। गेट के पास बैठे गुड़िया और 21 वर्षीय रवि झटके से दूर जा गिरे। गुड़िया की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। गुड़िया के सिर में भी गंभीर चोटें आई थीं।
रात 11 बजे के बाद भी चल रहा था झूला
रवि के भी सिर में चोट लगी। दोनों उत्तम नगर की कृष्णा कॉलोनी के निवासी हैं। रवि का इलाज जारी है। घायलों को शुरुआत में माता चनन देवी अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ट्रांसफर कर दिया गया। मेले के संचालन की अनुमति रात 11 बजे तक होने की जानकारी सामने आई है। हादसा रात 1:36 बजे हुआ।
तय समय के बाद कैसे चल रहा था झूला
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि निर्धारित समय के बाद भी झूला कैसे चल रहा था। झूले के मेंटिनेंस और सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है। विकासपुरी में दशहरा मेले के दौरान झूले का गेट टूटने के कारण नीचे गिरने से एक महिला की मौत के मामले में झूले के मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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