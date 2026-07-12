दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे डूबे, 2 घंटे तक तलाशी लेकिन नहीं मिला सुराग; कैसे हुआ हादसा?
दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में हिरनकी गांव के पास यमुना पुश्ता (ठोकर नंबर-24) पर नहाने गए चार बच्चे नदी डूब गए। करीब दो घंटे तक नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है।
दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में रविवार रात करीब पौने आठ बजे एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। हिरनकी गांव के पास यमुना पुश्ता (ठोकर नंबर-24) पर नहाने गए 4 बच्चे नदी डूब गए। सूचना मिलते ही मौके पर फायर विभाग, स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन की टीमें पहुंची और करीब दो घंटे तक नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन रात के अंधेरे और खराब रोशनी के कारण रेस्क्यू रोकना पड़ा। अब सोमवार सुबह दोबारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलेगा।
तेज बहाव का नहीं चला अंदाजा
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ये बच्चे आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। ये अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वे हिरनकी गांव के पास यमुना पुश्ता ठोकर नंबर-24 के पास नदी में नहाने के लिए उतर गए। पानी की गहराई और नदी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं होने के कारण चारों बच्चे गहरे पानी में समा गए और लापता हो गए।
पुलिस और दमकल विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन
बच्चों को डूबता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत दिल्ली पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू व्हीकल (बचाव वाहन) के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने मिलकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया।
अंधेरे के कारण रोकना पड़ा तलाशी अभियान
यमुना नदी में करीब दो घंटे तक बच्चों की तलाश की गई, लेकिन नदी का जलस्तर और देर शाम रात का अंधेरा घिर जाने के कारण रविवार को सर्च ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक, सोमवार सुबह बोट क्लब और विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से बच्चों का पता लगाने के लिए दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा।
अलीपुर क्षेत्र में दो बच्चों की डूबकर मौत
यमुना नदी में बच्चों के डूबने के इस बड़े हादसे के बीच अलीपुर के ही मुखमेलपुर गांव से भी एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां खेत में खेलते समय दो मासूम बच्चे (आयुष और नितेश) बारिश के पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में पैर फिसलने के कारण डूब गए।
स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। इस समय यमुना पुश्ता और पूरे अलीपुर क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। लापता बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे सोमवार सुबह शुरू होने वाले सर्च ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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