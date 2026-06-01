दिल्ली में कैटरर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, ट्यूशन जा रहा बच्चा गोली लगने से घायल
दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 3 बदमाशों ने कैटरर के घर पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें ट्यूशन जा रहे एक 12 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दो आरोपियों को देसी राइफल समेत गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में सोमवार शाम तीन बदमाशों ने एक कैटरर के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में ट्यूशन जा रहे एक 12 वर्षीय बच्चे के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में प्रंकुर और हर्ष नामक दो आरोपियों को एक देसी राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार तीसरे आरोपी की तलाश के साथ घटना के कारणों की जांच कर रही है।
तीन बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में वहां से गुजरते हुए ट्यूशन पढ़ने जा रहा एक 12 वर्षीय राहगीर बच्चा गोली लगने से घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी। तत्काल बच्चे को जेपीसी अस्पताल पहुंचाया गया जहां वह उपचाराधीन है। इधर, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर दो आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय प्रंकुर और 22 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है।
आरोपियों के पास से देशी राइफल बरामद हुई है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। डीसीपी राहुल अलवाल के अनुसार, सोमवार शाम न्यू उस्मानपुर थाने को इलाके में गोलीबारी की सूचना मिली। चौथा पुस्ता स्थित मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि तीन लोगों ने 43 वर्षीय कैटरर धर्मेंद्र के घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं हैं। इस अचानक हुई गोलीबारी की चपेट में वहां से गुजर रहा एक 12 साल का मासूम बच्चा आ गया।
वारदात में शामिल आरोपियों को पुलिस ने दबोचा
बच्चे के पैर में गोली लगी और उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर अहम सबूत जुटाए। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और सभी पिकेट्स पर आरोपियों की जानकारी साझा कर तलाश शुरू किया। वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर वारदात में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा।
घटना की वजह की जांच
पकड़े गए आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय प्रंकुर और 22 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर इनके पास से एक देसी राइफल भी बरामद की गई है। न्यू उस्मानपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीसरे फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के पीछे की असल वजह क्या थी, इसे लेकर मामले की गहन जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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