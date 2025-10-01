दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में इमारत में भीषण आग, कड़ी मशक्कत से 98 साल के बुजुर्ग को बचाया

दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई, जिसमें पुलिस ने एक 90 वर्षीय व्यक्ति को बचाया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि दमकल की कुल तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित एक इमारत में मंगलवार शाम को अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में धुएं का गुबार चारों ओर फैल गया और घर के अंदर लोग फंस गए। आग की सूचना मिलते ही जीके-1 थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। आग से लोगों को बाहर निकालने के दौरान पुलिस के सामने 98 वर्षीय बुजुर्ग को बचाने की चुनौती आ गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मंगलवार शाम एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर कैलाश के एक मेन मार्केट से शाम 6.25 बजे इमारत में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 3 गाड़ियों को इमारत में भेजा गया और शाम 7.50 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

यह बुजुर्ग इमारत की दूसरी मंजिल पर धुएं और आग के बीच फंसे हुए थे। हेड कांस्टेबल प्रमोद और कांस्टेबल दुंगर ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। दोनों पुलिसकर्मी धुएं से भरे घर में घुसे और बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर सुरक्षित बाहर ले आए। पुलिस की इस बहादुरी से एक बड़ा हादसा टल गया।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ट्रैफिक जाम की वजह से मौके पर पहुंचने में देर हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल बुजुर्ग को बचाया बल्कि आसपास के लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।