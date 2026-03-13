दिल्ली में फिर आग का तांडव; अब शेख सराय में धू-धू कर जली बिल्डिंग-VIDEO
दिल्ली के शेख सराय इलाके में गुरुवार रात को एक पुरानी अथॉरिटी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम युद्धस्तर पर जारी है।
दिल्ली के शेख सराय इलाके में गुरुवार रात को एक पुरानी अथॉरिटी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल आग पर काबू पाने और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया जा रहा है। बचाव दल आग बुझाने में जुटे हैं। दमकलकर्मी आग को और अधिक फैलने से रोकने में लगे हैं।
कल 80 झुग्गियां हुई थी खाक
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मटियाला इलाके में मछली बाजार के पास एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से कम से कम 80 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, झुग्गी बस्ती और उससे सटे कबाड़ के गोदामों में आग लगने की सूचना बुधवार रात 11.54 बजे मिली जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।
चार एकड़ में फैली थी आग
पुलिस उपायुक्त द्वारका कुशल पाल सिंह ने बताया कि झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिंदापुर थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकालने में मदद की। दमकल विभाग के अनुसार, आग लगभग चार एकड़ में फैली थी जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों ने मोर्चा संभाला।
28 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा
शुरुआत में आग बुझाने के लिए 23 दमकल गाड़ियां लगाई गई थीं। बाद में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 28 हो गई। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद बृहस्पतिवार तड़के करीब तीन बजे आग पर काबू पा लिया गया। डीसीपी ने यह भी बताया कि इस महीने की 7 तारीख को भी यहां आग लगी थी।
निजी प्रॉपर्टी पर बनी हैं झुग्गियां
अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग के अनुसार, जिस जमीन पर झुग्गियां स्थित हैं वह निजी संपत्ति है जिसका स्वामित्व विवादित है। आग लगने के कारण का पता अभी नहीं चला है। एक अधिकारी ने कहा कि आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। झुग्गियां बांस, तिरपाल व प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील सामग्री से बनी थीं।
भटकते नजर आए लोग
आग की घटना के बाद पीड़ित परिवार भटकते नजर आए। लोगों ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनके लिए न तो खाने का इंतजाम किया गया और न ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सात दिनों के भीतर दूसरी बार आग लगने से उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है। आग में कपड़े, बर्तन, जरूरी दस्तावेज और घर का सारा सामान नष्ट हो गया है। अब उनके पास न रहने के लिए जगह बची है और न ही खाने-पीने का कोई इंतजाम है।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।