दिल्ली में अब धू-धू कर जला अस्पताल; एक की मौत, कड़ी मशक्कत से निकाले गए मरीज

दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। दमकल विभाग अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीमें घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल में फंसे मरीजों को निकालने में कामयाबी पाई।

दिल्ली में शनिवार जोरदार बारिश के बीच जैतपुर के हरिनगर में मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से आठ लोगों की मौत की घटना के बाद एक और हादसे की खबर सामने आई है। अब दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित एक हॉस्पिटल में आग लगने से एक शख्स की मौत की घटना हुई है। बताया जाता है कि सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह से अस्पताल में धुआं भर गया। इससे मरीजों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कड़कड़डूमा स्थित कॉसमॉस अस्पताल में शनिवार को दोपहर के वक्त भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि सात अन्य घायल बताए जाते हैं। इन सभी को इलाज के लिए एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में तीन मामूली रूप से घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया था।

थाना आनंद विहार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दोपहर 12:20 बजे विकास मार्ग स्थित कॉसमॉस अस्पताल में आग लगने की सूचना एक पीसीआर कॉल पर मिली। आग अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर स्थित सर्वर रूम में लगी थी। आग की चपेट में कॉसमॉस अस्पताल का एक कर्मचारी आ गया जिसकी मौत हो गई। आग काफी भयावह थी जिसको काबू में करने के लिए 8 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। आग में धुआं भर गया था। कड़ी मशक्कत के बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया।

आठ मरीजों को पास के पुष्पांजलि अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। दमकल विभाग के जवानों ने आग बुझाने में कामयाबी पाई। बाद में तीन अस्पताल कर्मचारियों अमित (हाउसकीपिंग स्टाफ), हरदेवी और नरेश (डायलिसिस रूम स्टाफ) को बचाकर पुष्पांजलि अस्पताल ले जाया गया। हरदेवी, नरेश और अन्य मरीजों की हालत स्थिर है। अमित को पुष्पांजलि अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआत में अमित छत पर था लेकिन बाद में उसने खुद को तीसरी मंजिल के बाथरूम में बंद कर लिया था।

पुलिस की ओर से साझा की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हॉस्पिटल में धुआं भर जाने के बाद शीशे तोड़कर मरीजों को निकाला गया। पुलिस की मानें तो समय रहते बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर निकाल दिए गए वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अमित नाम के एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने आग लगने के बाद खुद को एक स्टोर रूम में बंद कर लिया था। उसको समय रहते नहीं निकाला गया जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।