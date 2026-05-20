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दिल्ली के राजौरी गार्डन में बड़ा हादसा; गर्ल्स PG में आग; बचाई गईं 250 लड़कियां

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक 4 मंजिला गर्ल्स पीजी में बुधवार रात को अचानक भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने समय रहते मुस्तैदी दिखाई और वहां मौजूद सभी 250 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बुधवार रात एक भयानक हादसा होने से टल गया। यहाँ के जे-ब्लॉक स्थित एक चार मंजिला गर्ल्स पेइंग गेस्ट (पीजी) में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग विकराल रूप धारण करती, उससे पहले ही पीजी में मौजूद लगभग 250 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली दमकल विभाग को बुधवार रात करीब 8:30 बजे इस आग की सूचना मिली थी। कॉल मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गईं।

बचाई गईं सभी 250 छात्राएं

चश्मदीदों का कहना है कि आग लगते ही इमारत से घना धुआं उठने लगा, जिससे पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धुएं का गुबार पूरी इमारत में तेजी से फैलने लगा था, लेकिन समय रहते त्वरित कार्रवाई की गई और सभी 250 छात्राओं को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया।

ग्राउंड फ्लोर पर भड़की थी आग

दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुस्तैदी से बचाव कार्य शुरू किया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर भड़की थी। आग की चपेट में आने से रखा काफी सारा घरेलू और रोजमर्रा का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक

हालांकि इस घटना में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल यह आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। इस त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन ने निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी को होने से रोक लिया।

जीटीबी एंक्लेव थाना इलाके में एसी फटने से लगी आग

वहीं एक अन्य घटना में शाहदरा के जीटीबी एंक्लेव थाना इलाके में बुधवार दोपहर को एक फ्लैट में स्प्लिट एसी फटने से आग लग गई। आग लगने के दौरान फ्लैट में मुकुल, उनकी पत्नी और छोटा बेटा मौजूद थे लेकिन तीनों तुरंत घर से बाहर निकल आए। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।

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दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने बझाई आग

पुलिस ने बताया कि उसको दोपहर करीब 3:30 बजे आर-ब्लॉक स्थित मकान में आग लगने की पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद दमकल विभाग की दो गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया।

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एक दिन पहले ही एसी में रिफिल कराई थी गैस

परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले ही स्प्लिट एसी में गैस रिफिल करवाई थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। हादसे में फ्लैट के अंदर रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आग लगने की सटीक वजहों का पता लगा रही है।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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