पहले कूड़ेदान से अटैक, फिर चली बेल्ट; वंदे भारत के पैंट्री कर्मियों में तगड़ी फाइट- VIDEO

संक्षेप: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायकों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे थाना पुलिस केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है।

Fri, 17 Oct 2025 08:15 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वारदात शुक्रवार को हुई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे थाना पुलिस हरकत में आई है। वीडियो की प्राथमिक जांच के बाद हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बीएनएस की धारा 194(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

पानी का डिब्बा रखने को लेकर झगड़ा

पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार दोपहर दिल्ली खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर मौजूद थी। इसी दौरान ट्रेन के अंदर पानी का डिब्बा रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

बेल्ट और कूड़ेदान से एक दूसरे पर हमला

विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के लोगों ने बेल्ट और कूड़ेदान को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामे की आवाज सुनकर मौके पर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कर दिया। हालांकि इससे पहले यात्रियों ने झगड़े के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो बाद में वायरल होने लगा।

देखते ही देखते एक-दूसरे पर टूट पड़े

घटना के वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि देखते ही देखते कर्मचारी एक-दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ वार पर वार होने लगे। इस घटना को लेकर यात्रियों में दहशत का माहौल भी साफ देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने रेलवे प्रशासन और आईआरसीटीसी पर सवाल उठाए हैं।

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाना पुलिस का ऐक्शन

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो पर संज्ञान लेकर रेलवे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि झगड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायकों के बीच हुआ था। किसी भी पक्ष द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और मामले को लिखित रूप में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। लेकिन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 194(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

