दिल्ली में छात्रा ने ही दी थी एयर फोर्स स्कूल को बम की धमकी, वजह कर देगी हैरान
नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की झूठी ईमेल भेजने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी को ढूंढ निकाला है।
नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दक्षिणी जिला साइबर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्जी ईमेल उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने केवल एक दिन की छुट्टी पाने के लिए भेजा था। पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर छात्रा को पकड़ लिया। चूंकि छात्रा नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।
स्कूल की ही छात्रा ने भेजा था ई-मेल
एक अधिकारी ने बताया कि लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के मामले का दक्षिणी जिला साइबर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह धमकी भरा ईमेल उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने भेजा था।
आपकी बिल्डिंग में रखे हैं बम
दक्षिणी जिला डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि बीते 23 अक्टूबर को लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था, जिसकी सब्जेक्ट लाइन में लिखा था कि ‘आपकी बिल्डिंग में बम रखे गए हैं’। दक्षिणी जिला साइबर पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए विस्तृत तकनीकी जांच शुरू की। पुलिस टीम ने गहन तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच करते हुए ई-मेल के मुख्य स्रोत का पता लगा लिया।
छुट्टी पाने के लिए भेजा था ई-मेल
डिजिटल कड़ियों को जोड़ते हुए जब पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई, तो पता चला कि यह ईमेल उसी स्कूल की एक नाबालिग छात्रा द्वारा भेजा गया था। जांच में सामने आया कि छात्रा ने केवल एक दिन के लिए स्कूल बंद कराने और छुट्टी पाने के मकसद से यह फर्जी ईमेल भेजा था। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि कथित तौर पर ईमेल से बम की धमकी भेजने वाली छात्रा उसी स्कूल में पढ़ती है। छात्रा का मकसद उस दिन स्कूल बंद करवाना था।
नाबालिग है छात्रा
पुलिस ने मौके पर डिजिटल सबूतों की जांच कर पूरे मामले की पुष्टि की। चूंकि छात्रा नाबालिग है, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब स्कूलों को बम की धमकी की धमकियां अक्सर सामने आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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