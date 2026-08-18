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दिल्ली में 5 दिन सड़ती रही पिता की लाश, थोड़ी दूर रह रहे 2 बेटों ने नहीं ली सुध

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कालकाजी में 75 वर्षीय संगीतकार की लाश 5 दिन तक घर में सड़ती रही लेकिन थोड़ी ही दूर रहने वाले उनके बेटों ने बुजुर्ग की सुध नहीं ली। पुलिस के बुलाने के बाद भी बेटे दो दिन तक नहीं आए।

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दिल्ली के कालकाजी में एक 75 वर्षीय संगीतकार की लाश 5 दिन तक घर में सड़ती रही।

लोग जीवन भर अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, पाई-पाई जोड़कर घर बनाते हैं और धन जमा करते हैं... लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तब बुजुर्गों का दर्दनाक अंत समाज को झकझोर कर रख देता है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक ऐसी ही झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इलाके में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग संगीतकार की लाश 5 दिन तक घर में सड़ती रही लेकिन दो बेटों ने उनकी सुध नहीं ली।

तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 75 वर्षीय बुजुर्ग संगीतकार रवि डे अपने घर पर अकेले रहते थे। 14 अगस्त की रात करीब 11 बजे कालकाजी थाना पुलिस को गोविंदपुरी एक्सटेंशन स्थित मकान से तेज बदबू आने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि कमरे से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोहे का गेट भीतर से बंद था। दमकल विभाग की मदद से दरवाजा खुलवाया गया।

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बाथरूम के पास पड़ी थी लाश

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मी जब घर के भीतर दाखिल हुए तब बाथरूम के गेट के पास रवि डे की लाश पड़ी थी। यह लाश 75 वर्षीय बुजुर्ग संगीतकार रवि डे की थी। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया। क्राइम और फोरेंसिक कर्मियों ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

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पुलिस ने बनाया दबाव तब आए बेटे

पुलिस टीम ने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पता चला कि लाजपत नगर में रहने वाले रवि डे के दो बेटे भी हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों बेटों को फोन के जरिए पिता के अब इस दुनिया में नहीं रहने की सूचना दी। हैरानी की बात यह कि दोनों ही बेटों ने रात में आने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं दोनों बेटे अगले दिन तक नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों बेटों को फोन पर ही समझाया और उनके कर्तव्य के बारे में याद दिलाते हुए उन पर दबाव बनाया।

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टूटते रिश्तों की भयावह तस्वीर

बाद में पुलिस के समझाने पर 16 अगस्त को दोनों बेटे एम्स की मॉर्चरी पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पिता की लाश दोनों के हवाले कर दी। इसके बाद बुजुर्ग का दाह संस्कार हुआ। पुलिस के मुताबिक, बेटों का कहना था कि उनके माता-पिता का तलाक हो चुका था। दोनों ने काम में व्यस्त होने का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि बिजी होने के कारण बीते कुछ दिनों से पिता से संपर्क नहीं हो पाया था। यह घटना टूटते रिश्तों की भयावह तस्वीर पेश करती है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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