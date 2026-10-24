दिल्ली के मायापुरी में धू-धू कर जली फैक्ट्री, आग बुझाने में जुटीं 26 दमकल गाड़ियां
दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री में शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील सामान होने से आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य में जुट गईं।
नई दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार रात खिलौनों की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 26 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गईं। शुक्रवार देर रात तक आग बुझाने का काम जारी था। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका था।
ज्वलनशील पदार्थ से तेजी से फैली आग
अधिकारियों ने बताया कि मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार रात खिलौनों की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी थी।
घटना के समय फैक्ट्री में मौजूद थे मजदूर
दमकल विभाग के अनुसार, शुक्रवार रात करीब नौ बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। उस समय फैक्ट्री में मजदूर मौजूद थे। आग लगते ही वहां अफरातफरी मच गई। मजदूरों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
आग बुझाने की जद्दोजहद
फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकलकर्मियों ने आग को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला। खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का काम जारी था। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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