मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवा की सप्लाई; दिल्ली-NCR में चल रहा था खतरनाक खेल
दिल्ली पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी 2 साल से अवैध तस्करी कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और ड्रग्स कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों मुनेश कुमार गुप्ता, अखिलेश मिश्रा, वीरेंद्र कुमार उर्फ हीरो और राजेश्वर पांडेय के पास से अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल की 21,180 टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इनका कुल वजन 14.226 किलोग्राम है।
डिस्ट्रिब्यूटर से लेकर मेडिकल स्टोर संचालत तक शामिल
पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी जब्त की है। आरोपियों में दवा वितरक से लेकर मेडिकल स्टोर संचालक तक शामिल हैं। अपराध शाखा के उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड रिहैबिलिटेशन दस्ते को सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध खरीद-बिक्री कर रहे हैं।
16,380 टैबलेट और कैप्सूल
इसके बाद इंस्पेक्टर राकेश कुमार की टीम ने निगरानी शुरू की और 31 अक्टूबर को निगम बोध घाट के पास बाइक से जा रहे 44 वर्षीय मुनेश कुमार गुप्ता और 46 वर्षीय अखिलेश मिश्रा को पकड़ा। पुलिस टीम को इनके पास से 2 गत्ते के डिब्बों से 16,380 टैबलेट और कैप्सूल बरामद हुए। इनका वजन करीब 10.626 किलो था।
ट्रामाडोल के 4,320 कैप्सूल बरामद
पूछताछ में दोनों ने बताया कि मादीपुर के रहने वाले 48 वर्षीय वीरेंद्र कुमार उर्फ हीरो से यह प्रतिबंधित दवाएं खरीदकर आगे सप्लाई करते हैं। पुलिस टीम ने छापेमारी कर वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया और उसके पास से ट्रामाडोल के 4,320 कैप्सूल बरामद किए। इनका वजन करीब 3.240 किलो था। वह इन्हें स्कूटी से लेकर आगे सप्लाई के लिए जा रहा था।
बिल और वैध लाइसेंस तक नहीं दिखा सका
जांच के दौरान पुलिस ने मादीपुर में मेडिकल स्टोर संचालक 34 वर्षीय राजेश्वर पांडेय उर्फ गोपाल को भी गिरफ्तार किया। उसकी दुकान से ट्रामाडोल के 480 कैप्सूल बरामद हुए। क्राइम ब्रांच और दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम को दुकान से 31 श्रेणियों की अन्य दवाओं का ऐसा स्टॉक भी मिला, जिसके खरीद संबंधी बिल और वैध लाइसेंस संचालक नहीं दिखा सका।
दो साल से कर रहे थे अवैध कारोबार
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मुनेश और अखिलेश पिछले करीब दो साल से बिना वैध अनुमति के प्रतिबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री कर रहे थे। वीरेंद्र इस नेटवर्क को दवाओं की सप्लाई करता था। वह हरियाणा में भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर दवाओं के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य की पहचान करने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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