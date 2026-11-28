दिल्ली में जुटेंगे देशी-विदेशी पतंगबाज; DDA आयोजित करेगा 3 दिवसीय महोत्सव
DDA अगले साल बांसेरा में 3 दिन का अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजित करेगा।इसमें देशी-विदेशी पतंगबाज अपनी पतंगबाजी का करतब दिखाएंगे। विशालकाय पतंग फोटो प्रदर्शनी, संगीत संध्याओं का भी आयोजन होगा।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अगले साल अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बांसेरा में तीन दिवसीय पतंग महोत्सव का आयोजन 15 से 17 जनवरी, 2027 के बीच होगा। मकर संक्रांति पर दिल्लीवासी विशालकाय पतंगों को उड़ते हुए देख सकते हैं। ऐसे में पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग पतंग उड़ाने का आनंद ले सकेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर डीडीए 15 से 17 जनवरी, 2027 तक सराय काले खां के पास 'बांसेरा' में तीन दिवसीय 'पतंग उत्सव' का आयोजन करेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ट्यूनीशिया सहित कई अन्य देशों के पतंगबाज हिस्सा लेंगे।
शिरकत करेंगे 20 देशों के पतंगबाज
बताया जाता है कि इस पतंग महोत्सव में 20 देशों के 50 अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों व सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 54 भारतीय पतंगबाजों के भाग लेने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ट्यूनीशिया सहित अन्य देशों के पतंगबाजों के शामिल होने की संभावना है।
हवा से भरी विशालकाय पतंगों का भी करतब
वहीं, भारतीय पतंगबाज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान आगंतुक हवा से भरी विशालकाय पतंगों, सटीक पतंगबाजी व समन्वित टीम प्रदर्शनों का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा आगंतुक पतंगबाजों से मिल भी सकते हैं व पतंग उड़ाने का अनुभव के लिए पारंपरिक स्टॉलों से पतंगें और सुरक्षित मांझा खरीद सकेंगे।
पतंगों के इतिहास से रूबरू होंगे लोग
महोत्सव का मुख्य आकर्षण पतंगों के इतिहास व महत्व पर आधारित एक पवेलियन होगा। इसमें विभिन्न संस्कृतियों में पतंग निर्माण की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक कागज की पतंगों और पेच लड़ाने वाली पतंगों से लेकर आधुनिक कलात्मक एवं खेल संबंधी डिजाइनों तक की झलक देखने को मिलेगी।
घोषित की जाएगी ऑनलाइन बुकिंग संबंधी जानकारी
एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दृश्य व विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पतंगों के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा महोत्सव के दौरान तीन संगीतमय संध्याओं का आयोजन प्रस्तावित है, जिनमें लाइव सिंगर्स एवं म्यूजिशियंस, सूफी संगीत, कव्वाली और भारतीय लोक एवं फ्यूजन प्रस्तुतियां शामिल होंगी। डीडीए द्वारा आगंतुकों के प्रवेश का समय, विस्तृत कार्यक्रम व ऑनलाइन बुकिंग संबंधी जानकारी अलग से घोषित की जाएगी।
वहीं पीटीआई के अनुसार, डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि लोगों को हमारी समृद्ध परंपरा से जोड़ने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक पतंगबाजों के शामिल होने की उम्मीद है। लोग विशाल हवा भरने वाली (इन्फ्लेटेबल) पतंगें, बेहतरीन पतंगबाजी और टीमों की ओर से किए जाने वाले शानदार प्रदर्शन देख सकेंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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