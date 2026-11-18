दिल्ली में धरोहरों को मिलेगी नई पहचान, डीडीए करेगा1500 विरासत संरचनाओं का दस्तावेजीकरण
डीडीए और इंटेक ने दिल्ली की 1500 ऐतिहासिक संरचनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए समझौता किया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत इस पहल से बड़े लाभ होंगे।
डीडीए और इंटेक ने राजधानी की 1500 विरासत संरचनाओं के दस्तावेजीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 'दिल्ली की फिर से खोज' नामक इस पहल का मुख्य मकसद लोगों, जगहों और ऐतिहासिक इमारतों को आपस में जोड़ना है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के अनुरूप इस परियोजना से हेरिटेज जोन विकसित करने, ऐतिहासिक इमारतों को नया रूप देने और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
दिल्ली की 1500 विरासत संरचनाओं का होगा दस्तावेजीकरण
डीडीए के अधिकारियों ने पूरी योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की 1500 विरासत संरचनाओं का लिखित प्रमाण (दस्तावेजीकरण) किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (आईएनटीएसीएच-इंटेक), दिल्ली चैप्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राजधानी की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना मकसद
इसमें दिल्ली की फिर से खोज: लोगों, जगहों और विरासत को जोड़ने के उद्देश्य से एमओयू किया गया। इसका मुख्य मकसद राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना है।
ये संरचनाएं शामिल
इस अवसर पर एमओयू समारोह में डीडीए उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार उपस्थित रहे। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि एमओयू के मद्देनजर दिल्ली के स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें, पुरातात्विक अवशेष, समकालीन वास्तुशिल्प विरासत, कम ज्ञात और गैर-सूचीबद्ध संरचनाएं और हेरिटेज स्ट्रीट और पारंपरिक बाजार शामिल हैं।
व्यापक नॉलेज बेस विकसित करना भी मकसद
इसका मकसद केवल विरासत संपत्तियों की एक सूची तैयार करना ही नहीं है, वरन एक व्यापक नॉलेज बेस विकसित करना है। इससे, इन संरचनाओं के संरक्षण, पुनरुद्धार और शहर के भावी विकास में उन्हें शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान होगा।
हेरिटेज जोन, सांस्कृतिक क्षेत्रों को किया जाएगा विकसित
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 (एमपीडी-2047) के विजन के अनुरूप, यह दस्तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण योजना संसाधन के रूप में काम करेगा। इसका उपयोग हेरिटेज जोन, सांस्कृतिक क्षेत्रों और पुरातात्विक पार्कों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में होगा। इस परियोजना में विरासत संरक्षण, पुनरुद्धार और क्षेत्र सुधार योजनाएं तैयार की जाएंगी।
ऐतिहासिक इमारतों को नए स्वरूप में ढाला जाएगा
डीडीए अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के मद्देनजर ऐतिहासिक इमारतों को नए काम के लिए बदलने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों और पारंपरिक बाजारों व हेरिटेज स्ट्रीट में नई जान फूंकने के अवसर तलाशने में किया जाएगा। यह पहल आपस में जुड़े हुए हेरिटेज सर्किट, पैदल यात्रियों के लिए नेटवर्क और जीवंत सार्वजनिक स्थानों के विकास में भी मदद करेगी।
सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
अधिकारियों ने बताया कि इससे दिल्ली में सांस्कृतिक पर्यटन, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह पहल कम ज्ञात और गैर-सूचीबद्ध विरासत संरचनाओं को मुख्यधारा विषयक योजना और संरक्षण फ्रेमवर्क में लाने में भी सहायक होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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