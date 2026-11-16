दिल्ली में नया कन्वेंशन सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा DDA, क्या सुविधाएं?
DDA दिल्ली के शालीमार बाग में एक कन्वेंशन सेंटर और शाहदरा में सांस्कृतिक केंद्र बनाएगा। इनमें हजारों लोगों के बैठने, पार्किंग, मेट्रो कनेक्टिविटी, साउंडप्रूफ हॉल समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
दिल्ली में शालीमार बाग में नया आधुनिक सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर को विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्वी दिल्ली के शाहदरा सीबीडी ग्राउंड में सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्रों को भी तैयार किया जाएगा। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) निर्माण करेगा। इस संबंध में डीडीए ने टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कंपनियों व एजेंसियों से आमंत्रण मांगें हैं।
ऑफलाइन और ऑनलाइन बिडिंग
हाइब्रिड मॉडल के तहत कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से एजेंसी एवं कंपनियां 16 नवंबर को बिडिंग प्रस्तुत कर सकती हैं।
ढाई एकड़ जमीन पर कन्वेंशन सेंटर
डीडीए अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, व्यापारिक गतिविधियों, व्यापार मेले व बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शालीमार बाग में नया कन्वेंशन सेंटर तैयार होगा। इसे लगभग ढाई एकड़ की भूमि पर विकसित किया जाएगा। शालीमार बाग में स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास नए कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा।
कन्वेंशन सेंटर में 20 हजार लोगों के लिए सुविधाएं
कन्वेंशन सेंटर में एक साथ लगभग 20 हजार लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए आधुनिक ढांचागत पार्किंग की सुविधा भी बनाई जाएगी। हैदरपुर मेट्रो स्टेशन व मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन से इसकी कनेक्टिविटी होगी। नागरिकों सुविधाओं के लिए इन मेट्रो स्टेशनों से फीडर बसों को चलाने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी।
शाहदरा में सांस्कृतिक केंद्र
इसके अतिरिक्त पूर्वी दिल्ली में शाहदरा में सीबीडी ग्राउंड पर भी एक नया आधुनिक सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्रों को भी बनाया जाएगा। इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसे लगभग चार एकड़ में विकसित करेंगे। भारत मंडपम व यशोभूमि की तर्ज पर इन केंद्रों को तैयार करेंगे।
क्या सुविधाएं?
1- हजारों लोगों के बैठने की क्षमता वाले बड़े मुख्य हॉल व ऑडिटोरियम विकसित होगा।
2- मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम के लिए कई छोटे व मध्यम बैठक कक्ष बनेंगे।
3- प्रदर्शनी क्षेत्र तैयार होगा, जिसमें ट्रेड शो, प्रोडक्ट लॉन्च या बड़ी प्रदर्शनियों के लिए बड़े व खुले हॉल बनेंगे।
4- हॉल में साउंड प्रूफ दीवारें बनाई जाएंगी। जिससे बिना शोर के एक ही जगह पर अलग-अलग हॉल में कार्यक्रम कर सकेंगे।
5- अत्याधुनिक तकनीक के तहत हाई स्पीड वाले फाइव जी की इंटरनेट सुविधा व कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
6- बड़ी एलईडी स्क्रीन, एडवांस साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर और एक साथ कई भाषाओं में अनुवाद के लिए दुभाषिया बूथ भी बनेंगे।
व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
नए कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को लेकर कई व्यापारियों ने खुशी जताई है। व्यापारियों के अनुसार दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मध्य-उत्तरी दिल्ली जिले में नए कन्वेंशन सेंटर से उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। लोग आसानी से मेट्रो स्टेशनों के जरिए एवं अन्य माध्यमों से शालीमार बाद में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर में जा सकेंगे। कई तरह की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्यों को आयोजित करने में सेंटर की बुकिंग कराई जा सकेगी। हर एक बड़े समारोह व कार्यक्रम के लिए भारत मंडपम व यशोभूमि के अलावा अन्य विकल्प भी व्यापारियों व अन्य आयोजकों को मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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