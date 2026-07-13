Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में दबंगों का तांडव; लाइट पड़ी तो भड़के, बच्चे समेत कई को पीटा, 2 की हालत नाजुक

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में रविवार शाम को दबंगों का ताडव नजर आया। दबंगों के हमले में 13 साल के एक बच्चे समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में दबंगों का तांडव; लाइट पड़ी तो भड़के, बच्चे समेत कई को पीटा, 2 की हालत नाजुक

दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में रविवार शाम एक खौफनाक घटना सामने आई है। मयूर विहार पॉकेट दो स्थित एमआईजी फ्लैट्स में एक अज्ञात युवती से बहस कर रहे युवक व युवती पर स्कूटी से आ रहे 13 वर्षीय बच्चे की लाइट पड़ने के बाद आरोपी युवक बुरी तरह भड़क गया और स्कूटी में तोड़फोड़ करते हुए बच्चे की बुरी तरह पिटाई कर दी। युवती के साथ मारपीट भी करने लगा। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो आरोपी ने अपने 5 से 7 साथियों को मौके पर बुला लिया।

इसके बाद कील लगे डंडों, सरियों और पत्थरों से लैस इन दबंगों ने सोसाइटी में जो भी सामने आया, उस पर हमला कर दिया। आखिर में आरोपी चारपहिया वाहन से फरार होने लगे। इस दौरान कुछ लोगों को कार की टक्कर भी लगी। हमले की एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई।

इस पूरे हमले में 13 वर्षीय मासूम के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से बच्चे के अलावा एक 40 वर्षीय संजय की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अन्य को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

वारदात के बाद रविवार देर रात स्थानीय विधायक व जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के अलावा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।

इस बात पर भड़का युवक

स्थानीय लोगों के अनुसार, मयूर विहार फेज-3 स्थित एक आवासीय सोसाइटी के पास शनि बाजार रोड पर एक युवक किसी लड़की से बहस कर रहा था। 13 वर्षीय मासूम स्कूटी से सोसाइटी परिसर के पास से गुजरा और वहां उसकी स्कूटी की लाइट आरोपी युवक पर पड़ गई। इस पर भड़के आरोपी ने स्कूटी में तोड़फोड़ करते हुए बच्चे की बुरी तरह पिटाई कर दी और उसे रोकने पर युवती के साथ भी मारपीट करने लगा।

युवक को किया घायल

आरडब्ल्यू सोसाइटी अध्यक्ष राजू वर्मा ने बताया कि सोसाइटी की दूसरी मंजिल की बालकनी से यह सब देख रहा एक युवक चेतन बच्चे व युवती को बचाने के लिए नीचे आ गया। चेतन ने जब दबंगों को रोका, तो उन्होंने चेतन पर भी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। यह सब देखकर कुछ स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी मौके से कुछ दूर गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अपने पांच से सात साथियों को लेकर वापस सोसाइटी में आ गया।

आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल

इन सभी के हाथों में लाठियां, सरिये और पत्थर थे। बेखौफ बदमाशों ने सोसाइटी में जो भी सामने दिखा, उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों को टक्कर मारते हुए कार से फरार हो गए। पूरी वारदात में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। इनमें बच्चे समेत दो की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इन बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली

पास में थाना लेकिन कायपुलिस का खौफ

स्थानीय लोगों का आरोप है कि न्यू अशोक नगर थाना वारदातस्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस को मौके पर पहुंचने में डेढ़ से दो घंटे का समय लग गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गई होती तो आरोपियों को इतना उपद्रव करने का मौका नहीं मिल पाता और आज एक मासूम को बिना कारण जिंदगी व मौत के बीच जूझना नहीं पड़ता। वारदात के बाद से ही सोसाइटी में दहशत का माहौल है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के हर 100 में से एक जवान पर क्रिमिनल केस,RTI से चौंकाने वाला खुलासा
ये भी पढ़ें:दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे डूबे, 2 घंटे तलाशी, नहीं मिला सुराग; कैसे हादसा?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।