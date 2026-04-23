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युवाओं में चेहरा बदलवाने की चाहत; सर्जरी के क्रेज पर क्या बोले एम्स के एक्सपर्ट?

Apr 23, 2026 08:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
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आजकल युवाओं में चेहरा बदलवाने का चलन बढ़ा है। युवा एप से चेहरे को मनचाहा स्वरूप देकर कास्मेटिक सर्जरी से उसी तरह का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर क्या है एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के डॉक्टरों की राय…

युवाओं में चेहरा बदलवाने की चाहत; सर्जरी के क्रेज पर क्या बोले एम्स के एक्सपर्ट?

एस्थेटिक (कॉस्मेटिक) सर्जरी बर्न, कैंसर, जन्मजात किसी दाग, मुंहासों की गंभीर समस्या से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन चेहरा निखारने के लिए भी बहुत लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते रहे हैं। इसी क्रम में अब मोबाइल एप से खुद के चेहरे काे मनचाहा स्वरूप देकर वैसा ही चेहरा बदलवाने की चाहत युवाओं में बढ़ रही है। एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के डॉक्टरों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डा. राजा तिवारी ने बताया कि स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया भी देखा जा रहा है। आज कल हर कोई एप से अपने शरीर में बदलाव कर सकता है।लोग उस वर्चुअल छवि को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। कई लोगों में यह धारणा बन जाती है कि जैसा वे फोन में दिखते हैं वैसा ही वास्तव में भी दिखें।

फोटो दिखाते हैं और वैसा ही चेहरा बनाने की मांग

बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डा. राजा तिवारी ने कहा कि इस सोच के साथ कई लोग अस्पताल पहुंचकर अपनी फोटो दिखाते हैं और वैसा ही चेहरा कास्मेटिक सर्जरी से बनाने की मांग करते हैं, जो की पूरी तरह संभव नहीं होता। कई लोग नाक को आकर्षक बनाने, चेहरा फेस लिफ्ट कराने सहित कई तरह की जरूरतों के साथ पहुंचते हैं।

युवकों में मनचाही सूरत पाने की चाहत

महिलाएं तो कास्मेटिक सर्जरी कराती ही हैं। उनकी मांगें भी काफी तर्कसंगत होती है। लेकिन 20 से 30 वर्ष के युवक मनचाहा शक्ल पाने की चाहत में अधिक पहुंचते हैं। कास्मेटिक व एस्थेटिक सर्जरी की अपनी एक सीमाएं हैं। इससे चेहरे के विकार को ही ज्यादा ठीक किया जाता है। बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि सर्जरी से चेहरा या शरीर के किसी हिस्से को 15-20 प्रतिशत ही बदला जा सकता है, इससे ज्यादा प्रयोग नुकसान भी हो सकता है।

एक साल में हुई 850 लेजर सर्जरी

एम्स में पिछले वर्ष दाग को दूर करने के लिए 850 लेजर प्रोसीजर किए गए। इसके अलावा आंखों छाहीं (काले धब्बे) दूर करने, टेढ़े व दबे नाक को ठीक करने की सर्जरी भी बहुत होती है। स्तन की सर्जरी व लाइपोसक्शन सर्जरी भी काफी लोग कर रहे हैं।

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लाइपोसक्शन सर्जरी का भी बढ़ा क्रेज

पिछले साल करीब 120 लाइपोसक्शन सर्जरी की गई। इस सर्जरी के जरिये शरीर के अधिक मोटे हिस्से से सर्जरी के जरिये चर्बी निकाल दी जाती है। डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि देश में एस्थेटिक सर्जरी बढ़ रही है। साल 2024 में 12 लाख लोगों की सर्जरी हुई थी। पिछले साल 15 लाख लोगों को यह सर्जरी होने का अनुमान है। गैर सर्जिकल तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इसमें भारत नंबर एक है।

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3D स्कैनिंग और AI का इस्तेमाल

डॉ. शिवांगी साहा ने बताया कि एस्थेटिक सर्जरी में 3डी स्कैनिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। एस्थेटिक सर्जरी के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लाॅक में एक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसमें देश विदेश के 280-300 डॉक्टर पहुंचकर सर्जरी में इस्तेमाल हो रही अत्याधुनिक तकनीकों को आपस में साझा करेंगे।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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