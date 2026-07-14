दिल्ली में पत्नी की हत्या करने वाले कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली से उड़ाया; जारी थी तलाश
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बर्थडे वाले दिन पत्नी की गोली मारकर हत्या कर करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल मनीष ने खुद को गोली से उड़ा दिया है। पुलिस मनीष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर के उसकी तलाश कर रही थी।
दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में बर्थडे के दिन ही अपनी प्रियंका की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी कांस्टेबल मनीष ने खुद को उड़ा लिया है। पुलिस मनीष के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मनीष ने क्राउन प्लाजा होटल के पीछे सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने मौके पर की छानबीन
पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। उधर, मामले की सूचना मिलते ही क्राइम एवं एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच गईं। टीमों ने निरीक्षण के बाद साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
अस्पताल जाते वक्त हुआ था पति-पत्नी में विवाद
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह आरोपी मनीष पत्नी प्रियंका को एलबीएस अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में आरोपी मनीष ने स्कूटी रास्ते में ही रोक दी और अपनी पत्नी के सीने में गोली मार दी।
तड़पता छोड़ हुआ था फरार
गोली मारने के बाद आरोपी मनीष पत्नी को तड़पता हुआ छोड़ कर फरार हो गया था। घायल प्रियंका को स्थानीय लोगों ने एक ऑटो से अस्पताल पहुंचाया था लेकिन डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया था। प्रियंका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थीं।
घटना का सीसीटीवी फुटेज
दिल्ली पुलिस ने वारदात की जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे। इसमें जोड़े को बाइक रोकते और बहस करते हुए देखा गया। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि फुटेज में दिख रहा है कि कांस्टेबल अपनी सरकारी पिस्तौल निकालता है और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देता है। पड़ोसियों का कहना था कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर कलह होती थी।
खुद को मारी गोली
मंगलवार शाम को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि पार्क में एक शख्स ने खुद को गोली मार ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक घायल अवस्था में मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस को पता चला कि खुद को गोली मारने वाला शख्स दिल्ली में तैनात कांस्टेबल मनीष है। उसने एक दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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