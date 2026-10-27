अब दिल्ली में फंदे से लटकी मिली 12वीं की छात्रा; परिवार को साजिश का शक
दिल्ली की वजीरपुर जेजे कॉलोनी में 12वीं की 17 वर्षीय छात्रा की लाश घर में पंखे से लटकी मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
अब दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में 12वीं कक्षा की एक छात्रा अपने घर में पंखे से लटकी पाई गई है। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। पुलिस को पीसीआर कॉल से सूचना मिली। छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़िता के परिवार ने इसमें साजिश की आशंका जताई है।
सर्वोदय विद्यालय की 12वीं की छात्रा थी मृतका
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता सर्वोदय विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा थी। उसकी उम्र 17 साल के आसपास बताई गई है। पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को फोन कर सूचना दी गई कि एक छात्रा फंदे से लटकी है। लड़की को डीसीबी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लड़की की मां का कहना है कि लड़की घर के अंदर पंखे से लटकी पाई गई। परिवार ने साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शाहदरा में हाल ही में छात्रा ने किया था आत्मदाह
यह घटना दिल्ली के शाहदरा के कृष्णानगर में सरकारी स्कूल में 17 साल की ही एक किशोरी के आत्मदाह कर के मरने के बाद सामने आई है। शहादरा में छात्रा के आत्मदाह के बाद हादसे के दो दिन बाद सोमवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद शव को मोर्चरी पहुंचे मृतका के माता-पिता व परिजनों को शव सौंप दिया गया। देर शाम तक अंतिम संस्कार इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
इन एंगल पर जांच
अब पुलिस और प्रशासन की ओर से जांच तेज कर दी गई है। सोमवार सुबह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी दुर्घटना वाले सरकारी स्कूल का दौरा किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब मामले में माता पिता और परिजनों के बयान इत्यादि दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही दुर्घटनास्थल पर खराब सीसीटीवी फुटेज, लापरवाही के आरोपों व अन्य खामियों को लेकर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
शाहदरा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगा ऐक्शन
उधर, सोमवार सुबह स्कूल का दौरा करने पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने छात्राओं की सुरक्षा और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। शनिवार को हादसे के बाद लगातार स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि महिला आयोग के सुझावों, परिजनों के आरोपों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व पुलिस जांच के आधार पर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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