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दिल्ली में विवादित झंडा दिखाने और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर 2 गुट भिड़े; पथराव, तनाव

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के ईस्ट सागरपुर में मुहर्रम के दौरान एक झंडे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने इसे पाकिस्तानी झंडा बताया। कार्रवाई न होने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया जिससे माहौल गरमा गया। 

दिल्ली में विवादित झंडा दिखाने और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर 2 गुट भिड़े; पथराव, तनाव

दिल्ली के ईस्ट सागरपुर इलाके में मुहर्रम के दौरान विवादित झंडा फहराने को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार शाम तक इलाके में दो गुटों के झगड़े व तनाव का कारण बन गया। एक पक्ष ने झंडे को पाकिस्तानी बताते हुए पुलिस को शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की अपील की। जबकि दूसरे पक्ष ने उसे धार्मिक झंडा बताया। आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई।

तीखी बहस के बाद पथराव

इस पर घटना का विरोध करते हुए मंगलवार रात गली संख्या-आठ स्थित डीडीए पार्क में बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए। इस दौरान दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद जमकर पथराव भी हुआ। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में कर लिया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

कब और कैसे हुआ विवाद?

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को निकले मुहर्रम के जुलूस के दौरान पूरा विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि ताजिये के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने हरे रंग का धार्मिक झंडा लहराया था, जिसे स्थानीय लोगों ने ‘पाकिस्तानी झंडा’ बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। हालांकि झंडा लहराने वाले पक्ष ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि वह केवल एक धार्मिक झंडा था, जिस पर चांद-तारा बना था।

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हनुमान चालीसा पाठ पर आमना-सामना

इस मामले में विपिन नामक एक स्थानीय निवासी ने सागरपुर थाने में शिकायत देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए इससे नाराज हिंदू संगठनों ने मंगलवार को उसी डीडीए पार्क में हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया।

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छतों से पथराव के बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी

पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच बजरंग दल के कुछ सदस्य झुग्गी बस्ती के पीछे स्थित पार्क में पाठ के लिए इकट्ठा हुए। पास की झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों गुटों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे समुदाय की महिलाओं ने छतों से पथराव कर दिया। देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई।

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पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

तनाव की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों गुटों को शांतिपूर्ण तरीके से तितर-बितर कर दिया। इस बीच स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि दूसरे समुदाय ने पार्क पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वहां मुर्गी-बकरियां पाले जा रहे हैं, जिसे खाली कराने की मांग की जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों समुदायों के साथ बैठकें की जा रही हैं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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