दिल्ली के नरेला में हादसा; छज्जा गिरने से बाहर खेल रहे बच्चे की मौत

दिल्ली के नरेला में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। सोमवार शाम को लगभग 4 बजे नरेला थाना क्षेत्र में पुराने छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना प्रेम कॉलोनी की गली नंबर 3 में हुई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के नरेला में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम को लगभग 4 बजे नरेला थाना क्षेत्र में पुराने छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना प्रेम कॉलोनी की गली नंबर 3 में हुई। हादसे की सूचना पर नरेला थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके की छानबीन की।

पुलिस टीम ने पाया कि बारिश के कारण एक इमारत का जर्जर छज्जे का एक हिस्सा गिर गया। यह छज्जा पहली मंजिल पर था। यह लोहे के गर्डरों पर टिका था। इसके दोनों ओर शौचालय हैं। हादसे के दौरान 4 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था। छज्जे का हिस्सा बच्चे के ऊपर ही गिर गया। इस हादसे में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल हुए बच्चे को तुरंत सत्यवादी राजा अस्पताल नरेला ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। चार साल का टिंकू परिवार सहित नरेला के प्रेम कालोनी इलाके में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के निष्कर्षों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मकान पुराना था और जर्जर हालत में था। बारिश की वजह से झज्जा जर्जर हालत में था और गिर गया। पुलिस ने बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है।