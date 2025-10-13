दिल्ली: रोहिणी फर्स्ट डिपो में बस ड्राइवरों की हड़ताल, भरोसा मिलने के बाद काम पर लौटे
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो के ड्राइवरों ने सोमवार को हड़ताल कर दी। नाराज ड्राइवरों ने बसों को रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो के ड्राइवरों ने सोमवार को हड़ताल कर दी। वेतन नहीं मिलने से नाराज ड्राइवरों ने बसों को रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से दीपावली का त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है।
हालांकि बाद में प्राइवेट बस ऑपरेटरों के वेतन देने के आश्वासन पर ड्राइवर काम पर लौटे और बसें डिपो से बाहर निकलीं।
बस चालकों ने बताया कि हर बार उन्हें कई महीनों से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई महीने बीतने के बाद वेतन मिलता है। अब दो माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली का त्योहार होने के बावजूद बीते महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।
सोमवार को बस ड्राइवरों ने कामबंद कर दिया। इसकी वजह से सुबह की शिफ्ट में बसें डिपो से बाहर नहीं निकाली गई। बाद में बस ऑपरेटरों ने वेतन देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर लौटे।
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि अभी भी ड्राइवरों को धमकी दी जा रही है कि जो ड्राइवर गाड़ी नहीं निकालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूनियन का कहना है कि बुराड़ी डिपो में भी ड्राइवरों को वेतन नहीं मिला है। जल्द ही वेतन न मिला तो बुराड़ी डिपो में भी हड़ताल हो सकती है।