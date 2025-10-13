Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi news bus drivers go on strike rohini first depot return to work after assurances

दिल्ली: रोहिणी फर्स्ट डिपो में बस ड्राइवरों की हड़ताल, भरोसा मिलने के बाद काम पर लौटे

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो के ड्राइवरों ने सोमवार को हड़ताल कर दी। नाराज ड्राइवरों ने बसों को रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:56 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली: रोहिणी फर्स्ट डिपो में बस ड्राइवरों की हड़ताल, भरोसा मिलने के बाद काम पर लौटे

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो के ड्राइवरों ने सोमवार को हड़ताल कर दी। वेतन नहीं मिलने से नाराज ड्राइवरों ने बसों को रोहिणी सेक्टर-37 फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिपो से बाहर ले जाने से इनकार कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से दीपावली का त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है।

हालांकि बाद में प्राइवेट बस ऑपरेटरों के वेतन देने के आश्वासन पर ड्राइवर काम पर लौटे और बसें डिपो से बाहर निकलीं।

बस चालकों ने बताया कि हर बार उन्हें कई महीनों से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई महीने बीतने के बाद वेतन मिलता है। अब दो माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली का त्योहार होने के बावजूद बीते महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।

सोमवार को बस ड्राइवरों ने कामबंद कर दिया। इसकी वजह से सुबह की शिफ्ट में बसें डिपो से बाहर नहीं निकाली गई। बाद में बस ऑपरेटरों ने वेतन देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर लौटे।

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि अभी भी ड्राइवरों को धमकी दी जा रही है कि जो ड्राइवर गाड़ी नहीं निकालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूनियन का कहना है कि बुराड़ी डिपो में भी ड्राइवरों को वेतन नहीं मिला है। जल्द ही वेतन न मिला तो बुराड़ी डिपो में भी हड़ताल हो सकती है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।