दिल्ली में बेकाबू बस का कहर; रेड लाइट पर वाहनों को रौंदा, एक की मौत, 3 जख्मी
दिल्ली के नंद नगरी में एक बेकाबू बस ने लाल बत्ती पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। इससे एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया।
दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक अनियंत्रित टूरिस्ट बस ने फ्लाईओवर से उतरते समय लाल बत्ती पर इंतजार कर रहे कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस मृतक एवं घायलों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
फ्लाईओवर से उतरते ही हादसा, यूपी नंबर की बस
स्थानीय लोगों के अनुसार, नंद नगरी डिपो के पास फ्लाईओवर से आगे उतरते ही लाल बत्ती पर यूपी नंबर की यह टूरिस्ट बस टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुकी और वाहनों को काफी दूर तक घसीटती ले गई। एक बाइक तो बस के पहिये में ही फंस गई थी, जिसे वह घसीटता हुआ ले गया।
ड्राइवर फरार
काफी दूर घसीटने के बाद जब बस किसी तरह रुकी, तो मौका पाकर बस का ड्राइवर वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद की और घायलों को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
घटना से लोगों में गुस्सा
हादसे की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। हादसे के कारण नंद नगरी इलाके में भारी जाम लग गया और लोगों में काफी गुस्सा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में लिया और जाम खुलवाया।
हादसे की कारणों की जांच
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें तीन बाइकें, एक कैब और आरोपी बस शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के आधार पर घायलों और मृतक की पहचान करने और उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
टैक्सी से टकराई, फिर 3 मोटरसाइकिल सवारों को ठोंका
पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रात को लगभग 9:30 बजे नंद नगरी पुलिस स्टेशन को इस सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। नंद नगरी बस डिपो के पास मेन रोड पर घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि नंद नगरी फ्लाईओवर से उतरते समय बस बेकाबू होकर टैक्सी से टकराई और उसके बाद 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी।
एक की मौत, क्राइम और फोरेंसिक टीमों जुटाए सुबूत
घायलों को तुरंत इलाज के लिए जीबीटी अस्पताल ले जाया गया। घायल मोटरसाइकिल सवारों में से एक विनीत (27 वर्ष) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो गंभीर रूप से घायलों रोहित और सूरज का इलाज चल रहा है। क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए। नंद नगरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कानून की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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