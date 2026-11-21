दिल्ली में लुकाछिपी खेलते बिजली के पैनल बॉक्स में जा छिपा मासूम, करंट से मौत, वीडियो बनाते रहे लोग
दिल्ली के विकासपुरी में लुका-छिपी खेलते समय 11 साल का लड़का छिपने के लिए खुले बिजली पैनल बॉक्स में घुस गया। इससे वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
दिल्ली के विकासपुरी इलाके में शुक्रवार शाम 11 साल के एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ लुका-छिपी खेलते समय छिपने के लिए वह बीएसईएस के एक खुले बिजली पैनल बॉक्स में घुस गया और खुले तारों की चपेट में आ गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मां का आरोप है कि लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे।
बेहोश हालत में मिला
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे एम-ब्लॉक स्थित डीडीए लोकल शॉपिंग सेंटर में हुई। वहां बीएसईएस के एक बिजली पैनल के अंदर लड़का बेहोश हालत में मिला। यह लड़का इंदिरा कैंप नंबर 4 का रहने वाला था। उसको आनन फानन में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
खेल रहा था लुका-छिपी का खेल
शुरुआती जांच के मुताबिक, लड़का अपने साथियों के साथ लुका-छिपी खेल रहा था। छिपने के लिए वह बिजली के खुले पैनल बॉक्स में घुस गया। वह बॉक्स में मौजूद खुले बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। घटना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिजली की सप्लाई बंद कराई। इसके बाद लड़के को इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन से अस्पताल पहुंचाया।
मां का आरोप- वीडियो बनाते रहे लोग
लड़के की मां ने कहा कि यदि समय रहते उनके बच्चे को मदद मिल जाती तो उसे बचाया जा सकता था। लड़के की मां ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन किसी ने उसको बचाने के लिए मदद नहीं की। मां ने यह भी कहा कि बेटे को बचाने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर देती। अपना घर, अपनी पूरी दुनिया और अपनी हर चीज बेच देती।
बिजली कंपनी बोली- कवर हो गया था चोरी
वहीं बीएसईएस ने शोक में डूबे परिवार के प्रति संवेदना जताई है। कंपनी का कहना है कि फीडर बॉक्स का कवर चोरी हो गया था। इस कवर के गायब होने के बारे में कोई जानकारी या शिकायत नहीं मिली थी। बीएसईएस ने यह भी कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। लोगों से अपील है कि वे बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। वहीं विकासपुरी पुलिस थाने में BNS की धारा 289 (लापरवाही) और 106 (लापरवाही से मौत की वजह) के तहत केस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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