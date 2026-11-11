दिल्ली में खुले सीवर में गिरे 4 साल मासूम की टुकड़ों में मिली लाश; बचाव अभियान खत्म
दिल्ली के बापरोला में खुले मैनहोल में गिरे 4 साल के मासूम की लाश 24 घंटे के तलाशी अभियान के बाद नीलोथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से बरामद हुआ। मशीनों की वजह से बच्चे की लाश टुकड़ों में बरामद हुई।
दिल्ली के बापरोला इलाके में खुले मैनहोल में गिरे 4 साल के बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही बच्चे की तलाश के लिए चला 24 घंटे का बचाव अभियान समाप्त हो गया। बच्चे की डेड बॉडी नीलोथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में कई टुकड़ों में बरामद की गई। दिल्ली पुलिस, NDRF और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद लाश बरामद कर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा जहां डीएनए जांच और पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खेलते समय सीवर में गिर गया था मासूम
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:21 बजे रनहोला थाने को सूचना मिली कि नांगली विहार एक्सटेंशन में खेरी बाबा पुल के पास एक बच्चा खेलते समय सीवर में गिर गया है। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय गोताखोरों और NDRF के जवानों ने बच्चे की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया।
लाश की कराई जाएगी डीएनए जांच
पुलिस ने बताया कि बचाव टीमें तलाश में नाले और सीवर लाइन के रास्ते आगे बढ़ते हुए निहाल विहार के निलोथी स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच गए। करीब 24 घंटे तक चले खोज एवं बचाव अभियान के बाद बच्चे की क्षत-विक्षत लाश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बरामद कर ली गई। हालांकि पहचान के लिए लाश की डीएनए जांच कराई जाएगी।
टुकड़ों में मिली क्षत-विक्षत लाश
मासूम की लाश टुकड़ों में क्षत-विक्षत मिली। पुलिस को लगता है कि प्लांट में गंदे पानी को छानने और साफ करने वाली मशीनों की चपेट में आने की वजह से बच्चे की लाश कई टुकड़ों में बंट गई। टीम ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
खुले सीवरों को लेकर आक्रोश
मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण बना रहा। एक तरफ बचाव टीमें बच्चे की तलाश में जुटी रहीं तो दूसरी ओर स्थानीय लोग परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें सहारा दे रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा जिंदा बाहर आ जाए। एक अन्य स्थानीय निवासी ने घटना को दुखद बताया और रिहायशी इलाकों में खुले नालों और बिना ढके सीवर को लेकर चिंता जताई। लोगों ने खुले सीवरों को लेकर आक्रोश जताया।
क्या बोले अधिकारी?
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जल बोर्ड के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि इंटरसेप्टर सीवर लाइन नजफगढ़ नाले की बंद चारदीवारी के नीचे से गुजरती है। कुछ उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने नाले के ढक्कन को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया था। इलाके में हुई कुछ अन्य गैर-कानूनी घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस हिस्से में प्रवेश को पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। घटना पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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