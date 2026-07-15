दिल्ली MCD वार्ड समिति चुनाव में BJP का परचम, चार जोन में क्रॉस वोटिंग से बदले समीकरण
एमसीडी के वार्ड समिति चुनाव में BJP ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 जोन के अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की जबकि आम AAP को केवल दो जोन में जीत मिली। चार जोन में क्रॉस वोटिंग के कारण समीकरण बदल गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...
दिल्ली नगर निगम के अगले साल 2027 में चुनाव होने हैं। इससे पहले वार्ड समिति चुनाव में भाजपा ने बुधवार को जीत का परचम लहाया। इस वर्ष भाजपा के उम्मीदवारों ने दस जोन की वार्ड समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। जबकि आम आदमी पार्टी दो जोन की वार्ड समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीती। भाजपा के उम्मीदवारों ने 8 जोन की वार्ड समिति चुनाव में उपाध्यक्ष पद जीता, जबकि AAP के उम्मीदवारों ने चार जोन की वार्ड समिति के चुनाव में जीत दर्ज की। पिछले वर्ष दो जून को हुए वार्ड समिति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने सात जोन में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी।
केशवपुरम, मध्य जोन में BJP के उम्मीदवारों ने वार्ड समिति चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की। वहीं आप ने केशवपुरम जोन में निर्विरोज जीत दर्ज की। जीतने के बाद भाजपा के सभी उम्मीदवार शाम को छह बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने गए। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के तहत निगम के सभी जोन में नागरिक सेवाओं में विस्तार और मजबूत होगा।
चार जोन की वार्ड समिति चुनाव में बदले समीकरण
रोहिणी, दक्षिण, सिटी सदर पहाड़गंज और पश्चिम जोन में क्रॉस वोटिंग हुई। रोहिणी जोन में कुल 23 वोट हैं। जिसमें से भाजपा के पास दस वोट और आप के 11 वोट और कांग्रेस के दो वोट थे। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के तहत आप को 12 वोट मिले और भाजपा को 11 वोट मिले। इसके कारण आप के उम्मीदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जीत गए।
इसके अलावा दक्षिण जोन में कुल 23 वोट थे, जिसमें से भाजपा के 10 वोट और आप के 10 वोट, कांग्रेस के 2 वोट थे, जबकि एक सीट पार्षद के मृत्यु के कारण खाली थी। इसमें परिणामों के तहत भाजपा के उम्मीदवारों को 12 और आप के उम्मीदवारों को 10 वोट मिले।
पश्चिम जोन में दो क्रॉस वोटिंग से भाजपा के उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर जीते। पश्चिम जोन में कुल 25 वोट थे, जिसमें भाजपा के 12 और आप के 13 वोट थे, लेकिन नतीजों के तहत भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 25 में से 14 वोट मिले और आप के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 11 वोट मिले।
सिटी सदर पहाड़गंज जोन में लंबे समय बाद भाजपा जीती
सिटी सदर पहाड़गंज जोन के परिणाम बेहद चौकाने वाले आए। इस जोन में कुल 12 वोटों में से आप के कुल 6 वोट, भाजपा के कुल 5 वोट और मटिया महल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड प्लॉक के पार्षद इमरान के मत थे। इसके अतिरिक्त बुधवार को ही आप के पार्षद विकास टांक के भाजपा में शामिल होने से भाजपा के सिटी सदर पहाड़गंज जोन से पार्षदों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई।
इस जोन में अध्यक्ष पद पर भाजपा और आप दोनों ने उम्मीदवार उतारा। लेकिन परिणामों के तहत अध्यक्ष पद पर क्रॉस वोटिंग के तहत भाजपा को 7 और आप को 5 वोट मिले। इससे पहले सिटी सदर पहाड़गंज जोन में लगातार दो वर्षों से आप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत रही थी।
हालांकि सिटी सदर पहाड़गंज जोन से आप की उम्मीदवार शमीम बानो निर्विरोध उपाध्यक्ष पद चयनित हुई। इस जोन में उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा। इस जोन को लेकर महापौर प्रवेश वाही ने दावा किया कि भाजपा लंबे समय बाद सिटी सदर पहाड़गंज जोन में अध्यक्ष पद जीती है।
आप और कांग्रेस के पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग
दक्षिण और रोहिणी जोन में कांग्रेस के दो पार्षदों की क्रॉस वोटिंग परिणाम में सामने आए। जबकि पश्चिम जोन में आप के दो पार्षदों की अध्यक्ष पद पर क्रॉस वोटिंग सामने आई। इसके अलावा सिटी सदर पहाड़गंज जोन से भी आप के एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। आप पार्षदों के क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। इस संबंध में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।
आईवीपी से भाजपा में आए पांच में चार पार्षद चयनित हुए
आईवीपी से भाजपा में शामिल हुए पांच पार्षदों में चार पार्षद वार्ड समिति चुनाव में जीत दर्ज कर चयनित हुए। सिटी सदर पहाड़गंज जोन वार्ड समिति से अध्यक्ष पद पर सदर बाजार वार्ड से पार्षद ऊषा शर्मा, नरेला जोन वार्ड समिति से उपाध्यक्ष पद के लिए बांकनेर वार्ड से पार्षद दिनेश कुमार भारद्वाज, नरेला जोन वार्ड समिति से स्थायी समिति सदस्य के पद पर पवन कुमार सहरावत, दक्षिण जोन वार्ड समिति से अध्यक्ष पद पर आरके पुरम वार्ड से पार्षद धर्मवीर सिंह और मध्य जोन से वार्ड समिति से स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए मोलड़बंद से पार्षद हेमचंद गोयल ने चुनाव में जीत दर्ज की व चयनित हुए। जबकि रोहिणी जोन से अध्यक्ष पद के लिए रोहिणी बी वार्ड से पार्षद सुमन अनिल राणा चुनाव में हार गई।
इन जोन में भाजपा ने जीत दर्ज की
नरेला जोन
अध्यक्ष पद - जनता देवी
उपाध्यक्ष पद - दिनेश कुमार
स्थायी समिति सदस्य पद - पवन कुमार सहरावत
केशवपुरम जोन
अध्यक्ष पद - विनीत वोहरा
उपाध्यक्ष पद - मीनू गोय
स्थायी समिति सदस्य पद - सुशील
सिविल लाइंस जोन
अध्यक्ष पद - गुलाब सिंह
उपाध्यक्ष पद - संजय त्यागी (मनोनीत पार्षद)
मध्य जोन
अध्यक्ष पद - नीतु चौधरी
उपाध्यक्ष पद - प्रवीन कुमार
स्थायी समिति सदस्य पद - हेमचंद गोयल
नजफगढ़ जोन
अध्यक्ष पद - जयवीर सिंह
उपाध्यक्ष पद - सुषमा राठी
स्थायी समिति सदस्य पद - शशि यादव
पश्चिम जोन
अध्यक्ष पद - हरीश ओबेरॉय
दक्षिण जोन
अध्यक्ष पद - धर्मवीर सिंह
उपाध्यक्ष पद - ममता यादव
शाहदरा उत्तरी जोन
अध्यक्ष पद - पंकज लूथरा
उपाध्यक्ष पद - बृजेश सिंह
शाहदरा दक्षिण जोन
अध्यक्ष पद - यशपाल सिंह
उपाध्यक्ष पद - राजू सचदेवा
स्थायी समिति सदस्य पद - मुनेश
सिटी सदर पहाड़गंज जोन
अध्यक्ष पद - उषा शर्मा
इन जोन में आप ने जीत दर्ज
करोल बाग जोन
अध्यक्ष पद - अलका ढींगरा
उपाध्यक्ष पद - कविता चौहान
स्थायी समिति सदस्य पद - राजन अरोड़ा
रोहिणी जोन
अध्यक्ष पद - पुष्पा
उपाध्यक्ष पद - रमेश चंद
सिटी सदर पहाड़ जोन
उपाध्यक्ष पद - शमीम बानो
पश्चिम जोन
उपाध्यक्ष पद - डिंपल आहूजा
24 साल बाद पुरानी दिल्ली में भाजपा की उम्मीदवार जीती : हर्ष मल्होत्रा
वार्ड समिति चुनाव में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रतिक्रिया दा। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली के निगम पार्षदों ने निगम के वार्ड समिति चुनाव में अपने वार्ड क्षेत्रों को विकास से जोड़ने के लिए निगम के 12 जोन में से 10 जोन की वार्ड समिति में भाजपा के चेयरमैन चुन कर भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे में विश्वास प्रकट किया है।
सिदी सदर पहाड़गंज क्षेत्र के नगर निगम पार्षदों ने भाजपा का क्षेत्रीय चेयरमैन चुन कर पुरानी दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विकास यात्रा से जोड़ दिया है और एक अनूठा इतिहास रचा है। 24 साल बाद पुरानी दिल्ली में भाजपा की उम्मीदवार उषा शर्मा क्षेत्रीय चेयरमैन चुनी गईं। सभी पार्षदों को व पुरानी दिल्ली के लोगों को यहां के व्यापारियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उन्हें कभी निराश नहीं होने देंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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