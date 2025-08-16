delhi news bike rider throat slit by kite string and child dies falling into drain दिल्ली में पतंगबाजी बनी जानलेवा; मांझे से कटा बाइक सवार का गला, नाले में गिरकर बच्चे की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में पतंगबाजी बनी जानलेवा; मांझे से कटा बाइक सवार का गला, नाले में गिरकर बच्चे की मौत

राष्ट्रीय राजधानी में पतंगबाजी जानलेवा साबित हो रही है। शनिवार को मांझे से एक मोटर साइकल सवार का गला कट गया। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शाम पतंग पकड़ने की कोशिश में एक सात साल के बच्चे की ड्रेन में गिरने से मौत हो गई।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 07:40 PM
राष्ट्रीय राजधानी में पतंगबाजी जानलेवा साबित हो रही है। सरिता विहार से फरीदाबाद जाते समय तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लाईओवर पर पतंग के मांझे से मोटर साइकल सवार का गला कट गया। बाइक सवार को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शाम पतंग पकड़ने की कोशिश में एक सात साल के बच्चे की ड्रेन में गिरने से मौत हो गई।

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने जमकर पतंगें उड़ाई लेकिन कुछ ही घंटों की यह पतंगबाजी काल बनकर सामने आई। थाना बदरपुर पुलिस ने बताया कि उसे चार बजकर 40 मिनट पर एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें एक मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, जांच अधिकारी (आईओ) और स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस टीम ने देखा कि सरिता विहार से फरीदाबाद जाने वाले कैरिजवे पर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने एक फ्लाईओवर पर रजनीश पुत्र खुशीराम (30) घायल अवस्था में पड़े थे।पुलिस ने बताया कि रजनीश की गर्दन के पास से काफी खून बह रहा था।

वीपीओ निवासी रजनीश अखिबेलपुर जिला- हरदोई यूपी के निवासी बताए जाते हैं। पुलिस टीम ने उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गई। बताया जाता है कि रजनीश की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पीड़ित लाल मांझे (पतंग की डोर) से घायल हुआ था। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वहीं उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पतंग पकड़ने की कोशिश में खुले नाले में गिरे सात साल के बच्चे की लाश शनिवार को बाहर निकाली गई। यह घटना शुक्रवार शाम लकड़ी मार्केट पुलिया के पास हुई। शुक्रवार को बच्चे को नाले से नहीं निकाला जा सका था। शनिवार सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया और लड़के की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर (जीबीटी) अस्पताल भेज दिया गया।