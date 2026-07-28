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दिल्ली के गांधी नगर में बड़ा हादसा, यमुना में 4 लोग डूबे, एक की लाश मिली

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली के गांधी नगर में यमुना नदी में 4 लोगों के डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू किया गया। एक शख्स की लाश बरामद कर ली गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

New Delhi, Jul 27 (ANI): Rescue operations are underway in the Yamuna Khadar under Geeta Colony after four youths drowned in the Yamuna River, in New Delhi on Monday. (ANI Video Grab)
दिल्ली के गांधी नगर क्षेत्र में यमुना नदी में चार लोगों के डूबने की जानकारी सामने आई है।

दिल्ली के गांधी नगर इलाके में मदीना मस्जिद के पास सोमवार को यमुना नदी में 4 लोगों के डूबने की जानकारी सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा ने दो गाड़ियां मौके पर भेजीं और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। हालांकि बाद में रात का अंधेरा अधिक होने के कारण तलाशी अभियान को फिलहाल रोक दिया गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना जीरो पुस्ता मार्ग पर मदीना मस्जिद के पास हुई। उनको शाम 7 बजकर 20 मिनट पर घटना की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही दो दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सूचना मिलते ही हमने दो वाहन मौके पर भेजे और तलाश अभियान शुरू किया।

अब तक एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई है।

अपडेट जारी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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