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दिल्ली में MCD के सभी 156 टोल नाके होंगे जाम-मुक्त, नई तकनीक से क्या बदलेगा?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहु़ल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली में एमसीडी के सभी 156 टोल नाकों को आधुनिक तकनीक से जाम मुक्त बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत खास व्यवस्था शुरू करने की योजना है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में MCD के सभी 156 टोल नाके होंगे जाम-मुक्त, नई तकनीक से क्या बदलेगा?

दिल्ली में एमसीडी के सभी 156 टोल नाकों को जाम मुक्त बनाया जाएगा। इसमें एमसीडी के सभी टोल नाकों को बैरियर रहित मल्टी लेन बिना रुकावट (एमएलएफएस) प्रणाली विकसित होगी। निगम प्रशासन एमएलएफएस प्रणाली को आरएफआईडी (फास्टैग सिस्टम) और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) के साथ एकीकृत करेगा। इस संबंध में निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने एमसीडी अधिनियम में संशोधन कर टोल नाकों से जुड़े नए उपनियमों का प्रस्ताव तैयार कर ऑन टेबल सदन में लाया गया। महापौर प्रवेश वाही द्वारा सदन की बैठक की कार्यवाही में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है।

निगम अधिकारियों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में मंजूरी मिलना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी प्रस्ताव के जरिए निगम प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत निगम के अधीन आने वाले सभी टोल नाकों को नई तकनीक का इस्तेमाल कर वहां पर मल्टी लेन सुविधा विकसित कर सकेगा। इसके जरिए अब दिल्ली के टोल नाकों को जाम मुक्त बनाने में सहयोग मिलेगा।

यह गलती पड़ेगी भारी

नए उपनियमों के तहत टोल नाकों पर खराब नंबर प्लेट का उपयोग करने या टोल ऑपरेटरों व निगम कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने पर टोल शुल्क पर पांच गुना वृद्धि करने का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना अधिकतम सिर्फ पांच सौ रुपये हुआ करता था। इसके अलावा नए उपनियमों के तहत हर साल 5 फीसदी की बेसिक टोल रेट पर सभी व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों पर बढ़ोतरी होगी। इससे पहले निगम प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत वाणिज्यिक वाहनों पर इस वर्ष 19 अप्रैल से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को बढ़ाया था।

इसलिए अधिनियम में संशोधन है महत्वपूर्ण

अधिकारियों ने बताया कि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निगम को बैरियर रहित मल्टी लेन बिना रुकावट (एमएलएफएस) प्रणाली को एमसीडी टोल नाकों पर लगाने के साथ आरएफआईडी व ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत निगम के सभी 156 टोल नाकों पर इस साल अक्टूबर तक बेरोकटोक के दिल्ली के बॉडरों पर टोल नाकों पर बिना किसी बाधा के ट्रैफिक संचालन के निर्देश दिए। इसके मद्देनजर निगम के अधिनियम में संशोधन कर टोल नाकों के नए उपनियमों को तय करना महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ा प्रस्ताव सदन में ऑन टेबल लाया गया, जिसे सदन की बैठक में मंजूरी मिल गई है।

अभी टोल शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभी दिल्ली के सभी 156 टोल नाकों पर प्रति प्रवेश सभी श्रेणी के व्यावसायिक व कमर्शियल वाहनों पर टोल शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसमें टैक्सी, टेंपो व इससे जुड़े अन्य वाहनों पर अधिकतम 100 रुपये और बस, ट्रक व कैंटर व इससे जुड़े अन्य कमर्शियल वाहनों पर 200 रुपये अधिकतम टोल शुल्क बढ़ाने का प्रावधान था। जिसे बढ़ा दिया गया है। अभी बाकी श्रेणी के वाहनों पर किसी भी तरह का टोल शुल्क नहीं बढ़ा गया।

कॉमर्शियल वाहनों पर बढ़ सकता है टोल

निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम के अधिनियम में संशोधन कर टोल नाकों से जुड़े भवन उपनियमों को संशोधित कर दिया गया है। इसके तहत भविष्य में आवश्यकता अनुसार निगम कमर्शियल व व्यावसायिक वाहनों की 6 व्हील ट्रक (दो एक्सेल), 10 व्हील ट्रक (थ्री एक्सेल), 4 से 6 एक्सेल ट्रक व 7 एक्सेल व इससे अधिक ट्रक के टोल शुल्क को अधिकतम दो हजार रुपये तक बढ़ा सकता है। हालांकि, यह बढ़ोतरी निगम के सदन में प्रस्ताव लाते हुए उस पर अनुमति मिलने के बाद बढ़ाई जाएगी। निगम के टोल नाकों से जुड़े उपनियमों में उपयुक्त श्रेणी के वाहनों में अधिकतम टोल शुल्क को प्रति प्रवेश के तहत बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया है।

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वाहनों की श्रेणी मौजूदा रेट इतना बढ़ाया जा सकता है

टैक्सी, टेंपो व अन्य कमर्शियल वाहन 100 रुपये 100 रुपये

बस, ट्रक, कैंटर व अन्य कमर्शियल वाहन 200 रुपये 200 रुपये

6 व्हील ट्रक (दो एक्सेल) 200 रुपये 400 रुपये

10 व्हील ट्रक (थ्री एक्सेल) 300 रुपये 800 रुपये

4-6 एक्सेल ट्रक 1200 रुपये 2000 रुपये

7 एक्सेल व इससे अधिक ट्रक 1200 रुपये 2000 रुपये

( यह एमसीडी प्रशासन द्वारा निगम के टोल नाकों पर तय की गई प्रति प्रवेश टोल शुल्क की कीमतें हैं। अन्य व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों पर टोल नाकों के उपनियमों के तहत निगम भविष्य में इन टोल शुल्क को अधिकतम बढ़ा सकता है।)

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ये बड़े बदलाव नए उपनियमों के तहत होंगे

- हर वर्ष 5 फीसदी की बेसिक टोल शुल्क पर सभी व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों पर वृद्धि होगी।

- इसके जरिए निगम के अधीन सभी टोल नाकों पर मल्टी लेयर लेन प्रणाली के साथ आरएफआईडी और एपीएन नंबर प्लेट की सुविधा को एकीकृत किया जाएगा

- टोल नाकों पर खराब नंबर प्लेट, ऑपरेटर और निगम के कर्मचारियों से खराब व्यवहार करने पर प्रति प्रवेश टोल शुल्क पर पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

- निगम के अधीन टोल नाकों पर जाम को कम करने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर मल्टी लेन सुविधा को विकसित किया जाएगा।

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टोल नाकों को जाम मुक्त बनाने में मिलेगी मदद

निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष व केशवपुरम वार्ड के पार्षद योगेश वर्मा ने बताया कि एमसीडी अधिनियम में संशोधन कर टोल नाकों के उपनियमों को तय किया गया है। इससे दिल्ली के सभी टोल नाकों को जाम मुक्त बनाने और वहां पर नई तकनीक के उपयोग की सुविधा को विकसित किया जा सकेगा। इससे निगम के टोल नाकों पर कई तरह की परियोजनाओं के क्रिन्यावन में भी बेहतर सहयोग मिलेगा। निगम के सभी टोल नाकों पर मल्टी लेन सुविखा को तैयार किया जा सकेगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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