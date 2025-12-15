Hindustan Hindi News
दिल्ली में नकली दवा कारोबार पर ऐक्शन; 27 ठिकानों पर छापेमारी, बड़ा जखीरा मिला

संक्षेप:

दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अवैध और नकली दवाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसमें नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर उक्त छापेमारी की गई।

Dec 15, 2025 08:24 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अवैध और नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमों ने भागीरथ पैलेस में विशेष इंस्पेक्शन अभियान चलाया। एक अन्य अभियान में नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई। नकली और अवैध ड्रग्स कारोबार के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई।

ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमों ने इलाके में मौजूद थोक दवा विक्रेताओं की 27 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें 10 से अधिक दवा फर्में नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। उनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान के दौरान सिरप, दवाइयों, रूई और अन्य सर्जिकल सामान के लगभग 204 सैंपल जुटाए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

दिल्ली के भागीरथ पैलेस में एक दुकान पर बिना वैध लाइसेंस के मेडिकल डिवाइस और सर्जिकल सामान बेचे जा रहे थे। उस पर केस दर्ज किया गया। संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य अभियान में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने सदर बाजार के तेलीवाड़ा में एक दवा ट्रेडिंग प्रतिष्ठान पर देर रात छापा मारा।

ऑपरेशन में एक दवा व्यापारी के पास से बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी दवाएं और एंटी-फंगल क्रीम की बड़ी खेप बरामद की गई। पूरा करोबार बिना वैध ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रहा था। इसका इंचार्ज कोई वैध रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। फिजिकल वेरिफिकेशन में बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ी मात्रा में नकली ब्रांडेड स्टॉक भी मिले।

जब्त की गई नकली दवाओं की आपूर्ति आस-पास के राज्यों और पड़ोसी देशों तक में सप्लाई की जा रही थीं। संबंधित पड़ोसी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इस गड़बड़ी के बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नकली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
