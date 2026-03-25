Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में 250 MCD श्री स्कूल को विकसित कर बनाया जाएगा स्मार्ट, क्या है प्लान?

Mar 25, 2026 07:16 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share

एमसीडी अगले एक साल में 250 'निगम श्री' स्कूलों को विकसित कर के स्मार्ट बनाएगा। इन स्कूलों में क्लासरूम और आधुनिक सुविधाएं होंगी। पहले चरण में 2026-27 सत्र के लिए 24 स्कूल चुने गए हैं। 

दिल्ली में 250 MCD श्री स्कूल को विकसित कर बनाया जाएगा स्मार्ट, क्या है प्लान?

दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के प्राथमिक स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, अपग्रेड स्मार्ट क्लासरूम, बोर्ड समेत कई आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इसके लिए निगम के 250 प्राथमिक विद्यालयों को अगले एक वर्ष में विकसित करने की योजना है। इस संबंध में निगम की शिक्षा समिति की बुधवार को बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा, उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी, अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल, निगम के शिक्षा विभाग के निदेशक निखिल तिवारी, शिक्षा समिति के सदस्य व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हर वार्ड में निगम श्री स्कूल विकसित किए जाएंगे

अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि अगले एक वर्ष में प्रत्येक वार्ड में निगम श्री स्कूल को तैयार करेंगे। इसके तहत 250 वार्डों में 250 निगम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। निगम के मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड कर निगम श्री स्कूल में विकसित किया जाएगा। इसमें पहले चरण के मद्देनजर आगामी 2026-27 शैक्षणिक सत्र में 24 निगम प्राथमिक विद्यालयों को निगम श्री स्कूल में विकसित किया जाएगा।

योजना को दी गई मंजूरी

पीएम श्री व सीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर निगम श्री स्कूलों को तैयार को सीएसआर निधि व अन्य माध्यम से विकसित किया जाएगा। शिक्षा समिति की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों की मरम्मत, शौचालयों के रखरखाव व अन्य आवश्यक सुधार कार्यों के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जिससे स्कूलों का समग्र वातावरण बेहतर बनाया जा सके।

नए सत्र में शुरू होंगे निगम श्री स्कूल में दाखिले

योगेश वर्मा ने बताया कि सभी 12 जोन में दो निगम प्राथमिक विद्यालयों को पहले चरण में निगम श्री स्कूल के तहत तैयार करेंगे। आगामी अप्रैल में शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों का इन स्कूलों में दाखिला होगा।

निगम श्री स्कूलों में मिलेंगी यह सुविधाएं

योगेश वर्मा ने बताया कि निगम श्री स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिसमें सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, बेहतर आधारभूत संरचना, स्वच्छ व व्यवस्थित शौचालय, डिजिटल लर्निंग, समृद्ध पुस्तकालय, उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं, स्वच्छ जल व स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा, बेहतर फर्नीचर, बेहतर कक्षा वातावरण, खेल गतिविधियां, हरित आधारभूत संरचना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वालों को आगे पदोन्नति करेंगे

योगेश वर्मा ने बताया कि निगम श्री स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को दो कक्षाओं में विभाजित करेंगे। शिक्षा, खेल, कौशल शिक्षण, सांस्कृतिक तौर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कक्षाओं में शामिल करेंगे। वार्षिक परिणाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आगे पदोन्नति प्रदान होगी। इसके तहत राज्य सरकार के स्कूलों में इन उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले छात्रों को दाखिला दिलवाएंगे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में MCD स्कूलों के बदलेंगे हालात; खेल एकेडमी खुलेंगी, घटिया मील पर ऐक्शन

मिड डे मिल पर लापरवाही बरतने में कार्रवाई होगी

बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि मिड डे मील योजना की गुणवत्ता की बैठक में समीक्षा की गई। मिड डे मील में लापरवाही बरतने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा समिति की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है।

ये भी पढ़ें:छात्राओं को साइकिल, छात्रों को लैपटॉप, दिल्ली बजट में CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोह
ये भी पढ़ें:दिल्ली स्कूल एडमिशन; EWS, DG और CWSN छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।