Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में 142 गेस्ट टीचरों की नौकरी जाने का खतरा; क्या है वजह?

Apr 28, 2026 07:45 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के 142 गेस्ट टीचरों पर नौकरी से निकाले जाने का खतरा है। प्रशासन ने इसे लापरवाही मानकर कार्रवाई की सिफारिश की है जबकि टीचर्स एसोसिएशन ने कम वेतन का हवाला देते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है।

दिल्ली में 142 गेस्ट टीचरों की नौकरी जाने का खतरा; क्या है वजह?

दिल्ली के 142 गेस्ट टीचरों पर नौकरी से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। इन पर पुरानी दिल्ली जिले में जनगणना ड्यूटी करने से इनकार करने का आरोप है। जिला मजिस्ट्रेट ने इसे अनुशासनहीनता और लापरवाही बताते हुए शिक्षा विभाग से उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त करने की सिफारिश की है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे व्यवहार से सरकारी काम में बाधा आती है। यही नहीं इससे दूसरे कर्मचारियों पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, सरकारी टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि कम वेतन, संसाधनों की कमी और आर्थिक दिक्कतों के कारण टीचर यह ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त मानदेय दिया जाना चाहिए।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 142 गेस्ट टीचरों को जनगणना की ड्यूटी निभाने से कथित तौर पर मना करने के कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। प्रशासन ने इसको 'घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता' करार दिया है। पुरानी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने शिक्षा निदेशक को 24 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा कि टीचरों ने जनगणना का काम करने से मना कर दिया जबकि 16 अप्रैल को एक पहले के दिए संदेश में साफ तौर पर बता दिया गया था कि जनगणना की ड्यूटी नहीं करने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं।

पुरानी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जनगणना ड्यूटी से मना करना घोर लापरवाही है। यह सूचना मिली है कि 142 गेस्ट टीचरों ने जनगणना ड्यूटी करने से मना कर दिया है। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म या रद्द कर दी जाएं। इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने से जनगणना ड्यूटी में लगे दूसरे कर्मचारियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आदेश नहीं मानने पर माफ करने से जनगणना का काम बिगड़ सकता है। इससे कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे कर्मचारियों के बीच अनुशासन कमजोर पड़ सकता है।

वहीं दिल्ली के सरकारी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से अनुरोध किया है कि गेस्ट टीचरों को नौकरी से निकालने का प्रस्ताव वापस ले लिया जाए। सरकारी टीचर एसोसिएशन के महासचिव अजय वीर ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लिखा कि सभी संबंधित गेस्ट टीचर सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट 8 मई को खत्म होने वाले हैं। जनगणना ड्यूटी में शामिल होने से मना करना जान-बूझकर की गई अनुशासनहीनता नहीं थी। यह काम में आने वाली दिक्कतों और बहुत कम वेतन का नतीजा था। गेस्ट टीचरों के रोजाना के वेतन में करीब 8 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मौजूदा वक्त में गेस्ट टीचरों को जो रकम मिलती है, वह आने-जाने जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।