कैप फाड़ने का खौफनाक बदला, दिल्ली में 10वीं के छात्र ने 9वीं के स्टूडेंट पर किए 12 वार
दिल्ली के खजूरी खास में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। कैप फाड़ने का बदला लेने के लिए एक 10वीं के छात्र ने ऑनलाइन मंगवाए चाकू से नौवीं के छात्र पर कई वार कर दिए।
दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कैप फाड़ने को लेकर हुए विवाद में दसवीं कक्षा के एक छात्र ने नौवीं के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने पीड़ित की कमर, हाथ, पेट और सीने सहित शरीर के कई हिस्सों पर करीब एक दर्जन वार किए। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। उसके पास से हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह चाकू ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन से खरीदा था और करीब एक सप्ताह से वह वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल छात्र 16 वर्षीय मोहम्मद अयान अपने परिवार के साथ श्रीराम कॉलोनी में रहता है और इलाके के एक सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे वह घर से स्कूल गया था।
लेकिन रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी छात्र ने पीड़ित पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसी दौरान खजूरी खास थाना पुलिस को दोपहर करीब 12:50 बजे स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घायल छात्र को अस्पताल ले जाया जा चुका था। वहीं, स्थानीय लोगों ने आरोपी छात्र को पकड़ रखा था। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
एक हफ्ते पहले फाड़ी थी कैप
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले अयान ने उसकी कैप फाड़ दी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। तभी से वह अयान से बदला लेने की योजना बना रहा था। इसके लिए आरोपी छात्र ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था।
आरोपी छात्र ने कई दिनों से चाकू को अपने पास रखकर अयान की तलाश कर रहा था। बुधवार को स्कूल के बाहर अयान को अकेला देखकर उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में अयान को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद कर लिया है। उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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