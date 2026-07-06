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दिल्ली में दोस्तों को शादी की पार्टी देने के कुछ घंटों बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ढाई महीने पहले की थी लव मैरिज

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में शादी के महज ढाई महीने के बाद ही एक नवविवाहिता आकृति सुतार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह छतरपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी और शादी के बाद हाल ही में काम पर वापस लौटी थी। 

दिल्ली में दोस्तों को शादी की पार्टी देने के कुछ घंटों बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ढाई महीने पहले की थी लव मैरिज

दिल्ली के पुष्प विहार में रहने वाली एक नवविवाहिता की शनिवार शाम संदिग्ध हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। उसका शव ससुराल से 15 किलोमीटर दूर लोधी कॉलोनी इलाके में मिला। महिला के पर्स में मिले कागजात से उसी पहचान 28 वर्षीय आकृति के तौर पर हुई। हैरानी की बात यह है कि एनडीएमसी की पालिका कुंज सोसाइटी में जहां नवविवाहिता का शव मिला उससे उसका कोई वास्ता नहीं था।

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आकृति आखिर वहां क्यों और कैसी पहुंची। उसने खुदकुशी की या उसकी हत्या हुई। यदि उसने आत्महत्या की, तो इसी सोसाइटी को क्यों चुना। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम 7:30 बजे सूचना मिली कि एनडीएमसी के पालिका कुंज स्थित सोसाइटी में बने फ्लैट के नीचे एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो सोसाइटी की जिस तीन मंजिला इमारत के नीचे महिला का शव पड़ा था उसकी छत पर उसकी पर्स, मोबाइल और चप्पल मिली। इसके बाद उसके पर्स में मिले कागजात के उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। साथ ही स्थानीय एसडीएम को भी सूचना दी गई।

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दोस्तों को एक दिन पहले दी शादी की पार्टी

आकृति के मायकेवालों ने बताया कि उसकी शादी ढाई महीने पहले ही हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आकृति के पति और ससुरालवाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों ने दावा किया कि आकृति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसने शनिवार को ही अपने ऑफिस के दोस्तों को शादी की पार्टी दी थी। शादी होने के बाद उसने कुछ दिन पहले ही ऑफिस जाना शुरू किया था।

मां को किया था फोन

परिजनों के मुताबिक, आकृति ने शनिवार शाम 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद मां को कॉल किया था। इसके बाद 6.40 बजे उसने मां को दोबारा कॉल कर साकेत पहुंचने की बात बताई थी। इसके बाद उसका फोन नहीं उठा। आकृति के पति आरस्तु ने कॉल कर आकृति के भाई को उसके घर नहीं आने की खबर दी थी।

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एक कंपनी की सेल्स टीम में काम करती थी आकृति

डीसीपी आनंत मित्तल ने बताया कि आकृति का मायका संगम विहार इलाके में है। इसके परिवार में मां अनुश्रय सुतार और एक भाई अमेय सुतार हैं। आकृति छतरपुर स्थित एक निजी कंपनी में सेल्स टीम में नौकरी करती थी। इसी साल 24 अप्रैल को उसने पुष्प विहार निवासी आरस्तु सिक्का नाम के युवक से लव कम अरेंज मैरिज की थी। आरस्तु के पिता एनडीएमसी में सेक्शन ऑफिसर हैं, जबकि वह बेरोजगार है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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