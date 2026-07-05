शादी के 72 दिन बाद ही दिल्ली में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
परिवारवालों का आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुराल वाले आकृति को प्रताड़ित कर रहे थे। उसने लव कम अरेंज मैरिज की थी।
दिल्ली की लोधी कॉलिनी में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। महिला की पहचान 28 साल की आकृति के रूप में हुई है। 72 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। आकृति का शव उसके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एनडीएमसी के पालिका कुंज स्थित फ्लैट में पड़ा मिला। आकृति का पर्स, मोबाइल और चप्पल तीसरी मंजिल की छत पर पड़े मिले। शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि आकृति ने आत्महत्या की है। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आकृति की मौत की सूचना क्षेत्रीय एसडीएम को दी गई है, जिन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पति और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप
आकृति के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि आकृति की शादी को महज 2 माह 10 दिन ही हुए थे। शादी के चंद दिनों बाद ही पति और बाकी ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। परिजनों का दावा है कि जहां आकृति की लाश मिली है, वहां एक भी बूंद खून नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस उपायुक्त आनंत मित्तल ने बताया कि आकृति का मायका संगम विहार इलाके का है। इसके परिवार में मां अनुश्रय सुतार और एक भाई अमेय सुतार शामिल है। आकृति छतरपुर में एक निजी कंपनी में सेल्स टीम में नौकरी करती थी। 24 अप्रैल 2026 को पुष्प विहार के रहने वाले आरस्तु सिक्का नाम के युवक से आकृति की लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। आरस्तु के पिता एनडीएमसी में सेक्शन ऑफिसर हैं, जबकि वह बेरोजगार है। शादी के बाद आकृति अपनी ससुराल पुष्प विहार, साकेत में शिफ्ट हो गई।
पति ने भाई को फोन कर बताई आकृति के गायब होने की बात
रोजाना आकृति मेट्रो से छतरपुर जाती थी। पति उसे साकेत मेट्रो स्टेशन छोड़ने और लेने जाता था। शनिवार शाम करीब 6 बजे उसने दफ्तर से निकलने के बाद मां को कॉल किया था। इसके बाद 6.40 बजे उसने मां को दोबारा कॉल कर साकेत पहुंचने की बात की थी। इसके बाद आकृति गायब हो गई। आरस्तु ने कॉल कर आकृति के भाई को आकृति के न मिलने की बात बताई थी। इस बीच करीब 9 बजे लोधी कालोनी पुलिस ने परिवार को कॉल कर आकृति की लाश मिलने की सूचना दी।
मेट्रो स्टेशन से एनडीएमसी फ्लैट्स कैसे पहुंची आकृति?
पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को पालिका कुंज के एनडीएमसी के फ्लैट में जमीन पर आकृति मिली थी। उसे एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान पुलिस को आकृति की चप्पल, पर्स और मोबाइल शव मिलने वाली जगह के तीसरी मंजिल की छत से मिला।
ऐसा लगता है कि युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। वहीं परिजनों का कहना था कि अगर आकृति कूदती तो उसके शरीर से कहीं से खून निकलता, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं आकृति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसने शनिवार को ही अपने दफ्तर वालों को शादी की पार्टी दी थी। दरअसल शादी के बाद से उसने एक जुलाई से ही दफ्तर जाना शुरू किया था। परिजन उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। तमाम दृष्टिकोणों से जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से पड़ताल की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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