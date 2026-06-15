पति के साथ मसूरी घूमने गई थी दिल्ली की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, होम स्टे में मिली लाश
दिल्ली की 27 साल की राधा गायत्री पति के साथ छुट्टी मनाने मसूरी गई थी। लेकिन सोमवार सुबह एक होमस्टे में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अपने पति के साथ मसूरी घूमने गई दिल्ली की 27 साल की महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव सोमवार सुबह होमस्टे के कमरे में मिला। महिला ईस्ट दिल्ली के शकरपुर की रहने वाली थी। उसकी पहचान पी राधा गायत्री के तौर पर हुई है। वह गुरुग्राम की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। वहीं पति सौम्य श्रीचरण पुणे में एक फर्म के साथ काम करता है। दोनों की शादी नवंबर 2025में हुई थी। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये कपल छुट्टी मनाने मसूरी आया था औक 14 जून को होम स्टे में पहुंचा था।
वे 14 जून की रात 11:30 बजे कियाना टिपरीधर इलाके के एक होमस्टे में पहुंचे थे। मसूरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह करीब 3:30 बजे सोने से पहले दोनों ने अपने कमरे में शराब पी थी। सोमवार सुबह पुलिस को होमस्टे में महिला के गंभीर हालत में होने की सूचना मिली।
पति ने क्या बताया?
घटना की सूचना मिलते ही पुलसि मौके पर पहुंची। इस बीच मेडिकल टीम ने महिला को चेक किया और मृत घोषित कर दिया। पति ने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठा तो देखा पत्नी होश में नहीं है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था।
पुलिस ने कहा है कि कमरे से खून के धब्बे मिले हैं लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। एक फ़ोरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस के मुताबिक कमरा अच्छी तरीके से चेक कर लिया गया है और सारे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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