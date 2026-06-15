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पति के साथ मसूरी घूमने गई थी दिल्ली की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, होम स्टे में मिली लाश

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मसूरी
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दिल्ली की 27 साल की राधा गायत्री पति के साथ छुट्टी मनाने मसूरी गई थी। लेकिन सोमवार सुबह एक होमस्टे में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

पति के साथ मसूरी घूमने गई थी दिल्ली की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, होम स्टे में मिली लाश

अपने पति के साथ मसूरी घूमने गई दिल्ली की 27 साल की महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव सोमवार सुबह होमस्टे के कमरे में मिला। महिला ईस्ट दिल्ली के शकरपुर की रहने वाली थी। उसकी पहचान पी राधा गायत्री के तौर पर हुई है। वह गुरुग्राम की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। वहीं पति सौम्य श्रीचरण पुणे में एक फर्म के साथ काम करता है। दोनों की शादी नवंबर 2025में हुई थी। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये कपल छुट्टी मनाने मसूरी आया था औक 14 जून को होम स्टे में पहुंचा था।

वे 14 जून की रात 11:30 बजे कियाना टिपरीधर इलाके के एक होमस्टे में पहुंचे थे। मसूरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह करीब 3:30 बजे सोने से पहले दोनों ने अपने कमरे में शराब पी थी। सोमवार सुबह पुलिस को होमस्टे में महिला के गंभीर हालत में होने की सूचना मिली।

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पति ने क्या बताया?

घटना की सूचना मिलते ही पुलसि मौके पर पहुंची। इस बीच मेडिकल टीम ने महिला को चेक किया और मृत घोषित कर दिया। पति ने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठा तो देखा पत्नी होश में नहीं है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था।

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पुलिस ने कहा है कि कमरे से खून के धब्बे मिले हैं लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। एक फ़ोरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस के मुताबिक कमरा अच्छी तरीके से चेक कर लिया गया है और सारे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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