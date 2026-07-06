गूगल पर सर्च किए आसान मौत के तरीके, दिल्ली में आकृति की मौत के मामले पुलिसे के बड़े खुलासे
आकृति की मौत के मामले में पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें आकृति अकेले हाउजिंग सोसायटी में जाती नजर आ रही है।
दिल्ली में 28 साल की आकृति सुतर की मौत के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। शादी के महज 72 दिनों बाद इस तरह संदिग्ध हालातों में उसकी लाश मिलना, हर किसी को परेशान कर रहा है। परिवार का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे। पति अरस्तु सिक्का तो उसे मारता भी था। परिवारवालों का आरोप है कि पति उसे मायके से कुछ भी ना लाने के ताने मारता था। वह पहले उसे नौकरी करने से भी मना कर रहा था।
आकृति के पिता की मौत हो गई थी और वह अपने घर में अकेले कमाने वाली थी, इसलिए वह नौकरी कर अपनी मां की शादी के बाद भी मदद करना चाहती थी। बाद में पति नौकरी के लिए तो मान गया लेकिन फिर आकृति से उसकी पूरी सैलरी मांगने लगा। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा भी होता था। परिवारवालों का है कि ससुराल वाले उनकी स्थिति जानते हुए भी 10 लाख रुपए और एक कार दहेज में मांग रहे थे। आकृति और अरस्तु की शादी इसी साल 24 अप्रैल को हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी।
गूगल पर सर्च किए मरने के तरीके
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो घटना से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। इसमें आकृति अकेले हाउसिंग सोसायटी के अंदर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी पता चला है कि शनिवार दोपहर 2 बजकर 22 मिनट पर सर्च किया था क्या सेकेंड फ्लोर से गिरकर मौत होगी।
मई की सर्च हिस्ट्री ने भी चौंकाया
इसके अलावा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि उसने मई में भी मरने के आसार तरीकों के बारे में सर्च किया था। इस बीच पुलिस ने आकृति के परिवार की शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, पुष्प विहार निवासी आकृति शनिवार को पालिका कुंज स्थित एनडीएमसी फ्लैट्स के बी-ब्लॉक की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आकृति के परिवार और रिश्तेदारों ने दावा किया है कि आकृति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। या तो उसकी हत्या की गई है या उसे परेशान कर करके उकसाया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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