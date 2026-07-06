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गूगल पर सर्च किए आसान मौत के तरीके, दिल्ली में आकृति की मौत के मामले पुलिसे के बड़े खुलासे

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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आकृति की मौत के मामले में पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें आकृति अकेले हाउजिंग सोसायटी में जाती नजर आ रही है।

गूगल पर सर्च किए आसान मौत के तरीके, दिल्ली में आकृति की मौत के मामले पुलिसे के बड़े खुलासे

दिल्ली में 28 साल की आकृति सुतर की मौत के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। शादी के महज 72 दिनों बाद इस तरह संदिग्ध हालातों में उसकी लाश मिलना, हर किसी को परेशान कर रहा है। परिवार का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे। पति अरस्तु सिक्का तो उसे मारता भी था। परिवारवालों का आरोप है कि पति उसे मायके से कुछ भी ना लाने के ताने मारता था। वह पहले उसे नौकरी करने से भी मना कर रहा था।

आकृति के पिता की मौत हो गई थी और वह अपने घर में अकेले कमाने वाली थी, इसलिए वह नौकरी कर अपनी मां की शादी के बाद भी मदद करना चाहती थी। बाद में पति नौकरी के लिए तो मान गया लेकिन फिर आकृति से उसकी पूरी सैलरी मांगने लगा। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा भी होता था। परिवारवालों का है कि ससुराल वाले उनकी स्थिति जानते हुए भी 10 लाख रुपए और एक कार दहेज में मांग रहे थे। आकृति और अरस्तु की शादी इसी साल 24 अप्रैल को हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी।

गूगल पर सर्च किए मरने के तरीके

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो घटना से कुछ देर पहले का बताया जा रहा है। इसमें आकृति अकेले हाउसिंग सोसायटी के अंदर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी पता चला है कि शनिवार दोपहर 2 बजकर 22 मिनट पर सर्च किया था क्या सेकेंड फ्लोर से गिरकर मौत होगी।

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मई की सर्च हिस्ट्री ने भी चौंकाया

इसके अलावा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि उसने मई में भी मरने के आसार तरीकों के बारे में सर्च किया था। इस बीच पुलिस ने आकृति के परिवार की शिकायत के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:‘10 लाख रुपए और कार की मांग पर आकृति की हत्या’; परिवार के आरोपों पर पति अरेस्ट

पुलिस के अनुसार, पुष्प विहार निवासी आकृति शनिवार को पालिका कुंज स्थित एनडीएमसी फ्लैट्स के बी-ब्लॉक की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आकृति के परिवार और रिश्तेदारों ने दावा किया है कि आकृति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। या तो उसकी हत्या की गई है या उसे परेशान कर करके उकसाया गया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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