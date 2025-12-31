Hindustan Hindi News
दिल्लीवाले ध्यान दें! नए साल पर ट्रैफिक अलर्ट, हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर; सभी अपडेट

दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के मद्देनजर कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां लागू की हैं और शराब पीकर वाहन चलाने या स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Dec 31, 2025 05:44 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी को नए साल के जश्न के दौरान राजधानी में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार और सड़क पर स्टंट करने वालों पर खास नजर रखी जाएगी।

कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन

इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी, ट्रैफिक डायवर्जन और व्यापक चेकिंग की व्यवस्था लागू की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे तय नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि नए साल का जश्न सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा के मद्देनजर आज कनॉट प्लेस में शाम 7 बजे से देर रात तक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही हौज खास, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में चेकिंग के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इन क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस की 100 टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी सड़क पर वाहन न खड़ा करे। सड़क किनारे खड़े वाहनों को सीज किया जाएगा।

कनॉट प्लेस में लागू रहेगी यह व्यवस्था

कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्किल में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, चेम्सफोर्ड रोड, आरके आश्रम मार्ग, गोले मार्केट गोल चक्कर, जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड और विंडसर प्लेस से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। कनॉट प्लेस में जश्न मनाने जा रहे लोग अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करके आगे जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि गोल डाक खाने के पास काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग आदि पर पार्किंग बनाई गई है। यहां भी स्थान सीमित हैं।

हवाई यात्री जल्दी निकलें

नए साल पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन को देखते हुए हवाई यात्रा करने वाले यात्री एयरपोर्ट के लिए घर से पर्याप्त समय पहले निकलें, ताकि रास्ते में जाम या देरी से बचा जा सके और समय पर पहुंच सकें।

इंडिया गेट पर कड़े इंतजाम

इंडिया गेट पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ जुटने पर देखते हुए सी-हेक्सागन क्षेत्र से वाहनों को रोका जा सकता है। क्यू-प्वाइंट, मोतीलाल नेहरू प्लेस, मंडी हाउस से वाहनों को डायवर्ट किया जा सकता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए पुलिस ने तय किए रूट

दक्षिण से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले कनॉट प्लेस-चेम्सफोर्ड रोड पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस तरफ से स्टेशन जा रहे वाहन चालक राम मनोहर लोहिया पार्क-रानी झांसी रोड होते हुए देशबंधु गुप्ता मार्ग, जीपीज-काली बाड़ी मार्ग-रानी झांसी रोड, विंडसर प्लेस गोल चक्कर से फिरोजशाह रोड-मंडी हाउस-डब्ल्यू प्वाइंट-ए प्वाइंट-डीडीयू मार्ग होते हुए अजमेरी गेट-जेएलएन मार्ग होते हुए जा सकते हैं।

