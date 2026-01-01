दिल्लीवाले ध्यान दें! नए साल पर घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक अलर्ट, कई रास्ते बंद

संक्षेप: Delhi Traffic Alert: नव वर्ष पर मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने रूट डायवर्जन और विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं; यात्रियों को जाम से बचने हेतु सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की सलाह दी गई है।

नव वर्ष पर गुरुवार को प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष बदोबस्त किए हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कुछ स्थानों रूट डायवर्ट किए जाएंगे। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से इन क्षेत्रों में जाने से बचें। यदि जाना जरूरी हो, तो वैकल्पिक मार्ग चुनें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नए साल पर लोग परिवार समेत कालकाजी समेत कई प्रमुख प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में नेहरू प्लेस-कालकाजी मार्ग और मेट्रो स्टेशन रोड पर वाहनों का दबाव अधिक रहने की संभावना है। इसी तरह बिरला मंदिर के आसपास मंदिर मार्ग और गोल मार्केट क्षेत्र में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खाटू श्याम मंदिर के कारण सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक एनएच-44 और आसपास की सड़कों पर यातायात धीमा हो सकता है।

साथ ही बताया कि चालक आने-जाने के लिए यूईआर-2 रोड और पल्ला-बख्तावरपुर रोड का उपयोग कर सकते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के पास हरे कृष्णा हिल मार्ग और संत नगर रोड पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो सकती है। वहीं, झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए रानी झांसी रोड और उससे जुड़े मार्गों पर यातायात प्रभावित रह सकता है।

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की सलाह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि प्रत्येक धार्मिक और पर्यटन स्थलों के पास पार्किंग की व्यवस्था सीमित है। ऐसे में बेहतर है कि सार्वजनिक परिवहन में आना-जाना करें।