दिल्ली में होगी प्रीमियम ब्रांड्स की वापसी, नवंबर तक तैयार होगा शराब नीति का ड्राफ्ट

दिल्ली सरकार जल्द ही नई शराब नीति लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों की तरफ जा रहे प्रीमियम ब्रांड्स के ग्राहकों को वापस लाना है, जिसके तहत सरकारी दुकानों में प्रीमियम ब्रांड्स को स्टॉक करने के लिए ज्यादा मुनाफा दिया जाएगा।

दिल्ली में शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी शिकायत रही है कि शहर की दुकानों में प्रीमियम ब्रांड्स का अकाल सा है। नतीजा? लोग गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उनकी पसंदीदा बोतलें आसानी से मिल जाती हैं। इससे न सिर्फ दिल्लीवासियों को परेशानी हो रही है, बल्कि सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "लोग अपनी फेवरेट प्रीमियम शराब के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं। नई नीति इस रुझान को रोकने के लिए तैयार की जा रही है।"

नई पॉलिसी से ग्राहकों का दिल जीतने की तैयारी नई शराब नीति का मसौदा लगभग तैयार है और जल्द ही मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसका फोकस है ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना और सरकार की कमाई को सुरक्षित रखना। इस नीति में प्रीमियम ब्रांड्स को दिल्ली की दुकानों में वापस लाने का प्लान है। इसके लिए सरकारी शराब की दुकानों को ज्यादा मुनाफा देने की बात चल रही है, ताकि वे प्रीमियम लेबल्स को स्टॉक करें। इससे न सिर्फ ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन्स मिलेंगे, बल्कि दिल्ली में ही खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

मॉल में मिलेगी प्रीमियम शराब की दुकानें? दिल्ली सरकार एक कदम आगे बढ़कर मॉल्स में प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने पर भी विचार कर रही है, जैसा कि गुरुग्राम और नोएडा में देखने को मिलता है। एक अधिकारी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दिल्ली में शराब की खरीदारी का अनुभव पड़ोसी राज्यों जितना शानदार हो। इससे न सिर्फ ग्राहक खुश होंगे, बल्कि दिल्ली की कमाई भी यहीं रहेगी।'

पहले क्या हुआ था? दिल्ली की शराब नीति का इतिहास थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। साल 2021-22 में लाई गई नीति को बड़े बदलाव का वादा करके लागू किया गया था, लेकिन विवादों में फंसने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। तब से सरकार ने अंतरिम नीति के तहत अपनी एजेंसियों के जरिए शराब की बिक्री की व्यवस्था की है। अब नई नीति में सरकारी नियंत्रण तो बना रहेगा, लेकिन ब्रांड्स की उपलब्धता और कीमतों में बदलाव के साथ यह पड़ोसी राज्यों से टक्कर लेने को तैयार है।