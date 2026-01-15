दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर! इस साल मिलेंगे चार नए सरकारी अस्पताल; कहां-कहां बनेंगे?

संक्षेप: दिल्ली सरकार इस साल सिरसपुर, मादीपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में चार नए अस्पताल शुरू करेगी, जिससे 3200 से अधिक बेड उपलब्ध होंगे। इनका निर्माण 85% तक पूरा हो चुका है और जुलाई 2026 तक लक्ष्य रखा गया है।

दिल्लीवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने एवं अस्पतालों पर मौजूद भार कम करने के लिए इस वर्ष चार नए अस्पताल सरकार खोलेगी। इनका निर्माण कार्य 65 से 85 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

कहां-कहां तैयार हो रहे अस्पताल? वहीं, अस्पताल के लिए फर्नीचर से लेकर भर्ती की भी तैयारी की जा रही है। इन चार अस्पतालों में 3200 से ज्यादा बेड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। यह अस्पताल पश्चिमी दिल्ली के हस्तसाल, मादीपुर, ज्वालापुर और बाहरी दिल्ली के सिरसपुर में तैयार हो रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में चार अस्पताल बनाने का कार्य वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से इन अस्पतालों के निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी रही। अब इनका कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन चारों अस्पतालों को अगले आठ माह में पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन्हें मिलेगा लाभ इन अस्पतालों के तैयार होने से पश्चिमी दिल्ली में मौजूद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पर बोझ कम होगा जो आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ा अस्पताल है। इसी तरह सिरसपुर में अस्पताल बनने से बादली, बवाना, स्वरूप नगर, नंग्ली पूना, खेड़ा कलां आदि इलाके में रहने वाले लोगों को लाभ होगा।

परियोजना में देरी अस्वीकार्य पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद पूर्व सरकार द्वारा यह अस्पताल तैयार नहीं किए जा सके। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी मंजूर नहीं।

लागत में बढ़ोतरी पीडब्ल्यूडी सूत्रों ने बताया कि विभिन्न कारणों से यह प्रोजेक्ट लटके रहे, जिसके चलते इनकी लागत बढ़ती गई। ज्वालापुरी अस्पताल का टेंडर 269.5 करोड़ जबकि मादीपुर अस्पताल का टेंडर 269.7 करोड़ रुपये में हुआ था। अब इनकी लागत लगभग 472-472 करोड़ रहने का अनुमान है।