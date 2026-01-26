Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi new flyover will connect Dwarka expressway and bijwasan railway station pwd working on this to avoid traffic jam
द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन स्टेशन से जोड़ेगा ये फ्लाईओवर, खत्म होगा जाम का झाम

द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन स्टेशन से जोड़ेगा ये फ्लाईओवर, खत्म होगा जाम का झाम

संक्षेप:

दिल्ली सरकार यह देखने के लिए एक सर्वे शुरू करने वाली है कि महिपालपुर (NH-48) और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच फ्लाईओवर कैसे बनाया जाए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड के उस 5.5 किलोमीटर के हिस्से को जाम-मुक्त बनाना है

Jan 26, 2026 10:24 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के बिजवासन रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में ट्रैफिक कम करने के लिए एक नए फ्लाईओवर की योजना बना रहा है। इसका मकसद लोगों को द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जाम खत्म करने लाया जा रहा प्रोजेक्ट

दिल्ली सरकार यह देखने के लिए एक सर्वे शुरू करने वाली है कि महिपालपुर (NH-48) और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच फ्लाईओवर कैसे बनाया जाए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड के उस 5.5 किलोमीटर के हिस्से को जाम-मुक्त बनाना है, जो NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच पड़ता है। नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड समालखा से शुरू होती है और भरथल, बिजवासन, सेक्टर-28 और छावला होते हुए नजफगढ़ तक जाती है। वैसे तो इस पूरी सड़क की लंबाई 15-16 किलोमीटर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा जाम महिपालपुर और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच ही लगता है। इसी जाम को खत्म करने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया जा रहा है।

dwarka expressway bijwasan station

वाहन चालकों को होगा फायदा

नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड पुरानी दिल्ली-गुड़गांव रोड को भी जोड़ती है। बिजवासन रेलवे स्टेशन के पास बना 800 मीटर लंबा और चार लेन का मौजूदा फ्लाईओवर करीब 10-12 साल पुराना है। गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ने के कारण अब यहां बहुत भारी जाम लगने लगा है। PWD के अधिकारी ने बताया कि वे जल्द ही एक प्राइवेट एजेंसी को काम पर लगाएंगे जो इस बात की जांच करेगी कि यहां जाम कैसे कम किया जाए। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो वाहन चालकों के पास द्वारका के अलग-अलग सेक्टरों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता होगा। अब उन्हें सिर्फ NH-48 या द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अधिकारी ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट से राहगीरों को काफी सुविधा होगी। जो लोग द्वारका जाना चाहते हैं, वे महिपालपुर से नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड ले सकेंगे। इस नए फ्लाईओवर के जरिए वे सीधे यशोभूमि (कन्वेंशन सेंटर), सेक्टर-28, पोचनपुर और द्वारका के अन्य इलाकों तक पहुंच सकेंगे। द्वारका जाने वाली गाड़ियों को NH-48 (हाईवे) पर पहुंचने से पहले ही दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। इससे हाईवे के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से पर गाड़ियों का दबाव कम हो जाएगा। सुबह और शाम के समय जब हाईवे पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, तब इस बदलाव से जाम में बहुत बड़ी कमी आएगी और लोगों का समय बचेगा।

बिजवासन फ्लाईओवर भी लंबा होगा

नए फ्लाईओवर के निर्माण के साथ-साथ, वर्तमान बिजवासन फ्लाईओवर को भी लगभग 1.5 किलोमीटर और लंबा करने की योजना है। केंद्र सरकार 728.92 करोड़ की लागत से बिजवासन रेलवे स्टेशन को एक बहुत बड़े 'ट्रांसपोर्ट हब' में बदल रही है। इसका मकसद दिल्ली के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करना है। यहां 8 प्लेटफार्म होंगे और हवादार कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। साथ ही, यहां दुकानें और व्यापारिक क्षेत्र भी होंगे। इसे दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें।

PWD अधिकारी के अनुसार, यह स्टेशन IGI एयरपोर्ट के लिए एक मुख्य रेलवे हब बनेगा। साथ ही, इसे हरियाणा में बन रहे 'हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर' से भी जोड़ा जाएगा। स्टेशन के इतने बड़े विस्तार को देखते हुए नया फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को जाम का सामना न करना पड़े।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।