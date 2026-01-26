द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन स्टेशन से जोड़ेगा ये फ्लाईओवर, खत्म होगा जाम का झाम

संक्षेप: दिल्ली सरकार यह देखने के लिए एक सर्वे शुरू करने वाली है कि महिपालपुर (NH-48) और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच फ्लाईओवर कैसे बनाया जाए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड के उस 5.5 किलोमीटर के हिस्से को जाम-मुक्त बनाना है

दिल्ली के बिजवासन रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में ट्रैफिक कम करने के लिए एक नए फ्लाईओवर की योजना बना रहा है। इसका मकसद लोगों को द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता देना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जाम खत्म करने लाया जा रहा प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार यह देखने के लिए एक सर्वे शुरू करने वाली है कि महिपालपुर (NH-48) और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच फ्लाईओवर कैसे बनाया जाए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड के उस 5.5 किलोमीटर के हिस्से को जाम-मुक्त बनाना है, जो NH-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच पड़ता है। नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड समालखा से शुरू होती है और भरथल, बिजवासन, सेक्टर-28 और छावला होते हुए नजफगढ़ तक जाती है। वैसे तो इस पूरी सड़क की लंबाई 15-16 किलोमीटर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा जाम महिपालपुर और बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच ही लगता है। इसी जाम को खत्म करने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया जा रहा है।

वाहन चालकों को होगा फायदा नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड पुरानी दिल्ली-गुड़गांव रोड को भी जोड़ती है। बिजवासन रेलवे स्टेशन के पास बना 800 मीटर लंबा और चार लेन का मौजूदा फ्लाईओवर करीब 10-12 साल पुराना है। गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ने के कारण अब यहां बहुत भारी जाम लगने लगा है। PWD के अधिकारी ने बताया कि वे जल्द ही एक प्राइवेट एजेंसी को काम पर लगाएंगे जो इस बात की जांच करेगी कि यहां जाम कैसे कम किया जाए। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो वाहन चालकों के पास द्वारका के अलग-अलग सेक्टरों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता होगा। अब उन्हें सिर्फ NH-48 या द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अधिकारी ने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट से राहगीरों को काफी सुविधा होगी। जो लोग द्वारका जाना चाहते हैं, वे महिपालपुर से नजफगढ़-कपासहेड़ा रोड ले सकेंगे। इस नए फ्लाईओवर के जरिए वे सीधे यशोभूमि (कन्वेंशन सेंटर), सेक्टर-28, पोचनपुर और द्वारका के अन्य इलाकों तक पहुंच सकेंगे। द्वारका जाने वाली गाड़ियों को NH-48 (हाईवे) पर पहुंचने से पहले ही दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। इससे हाईवे के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से पर गाड़ियों का दबाव कम हो जाएगा। सुबह और शाम के समय जब हाईवे पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, तब इस बदलाव से जाम में बहुत बड़ी कमी आएगी और लोगों का समय बचेगा।

बिजवासन फ्लाईओवर भी लंबा होगा नए फ्लाईओवर के निर्माण के साथ-साथ, वर्तमान बिजवासन फ्लाईओवर को भी लगभग 1.5 किलोमीटर और लंबा करने की योजना है। केंद्र सरकार 728.92 करोड़ की लागत से बिजवासन रेलवे स्टेशन को एक बहुत बड़े 'ट्रांसपोर्ट हब' में बदल रही है। इसका मकसद दिल्ली के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करना है। यहां 8 प्लेटफार्म होंगे और हवादार कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। साथ ही, यहां दुकानें और व्यापारिक क्षेत्र भी होंगे। इसे दिल्ली मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें।