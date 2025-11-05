Hindustan Hindi News
दिल्ली में आ रही नई शराब नीति, गुरुग्राम-नोएडा को टक्कर देने की तैयारी; जानिए क्या होगा खास

संक्षेप: दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति में प्रीमियम शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में लक्ज़री स्टोर खोलने पर विचार कर रही है, ताकि हाई-एंड ब्रांड्स की उपलब्धता बढ़ाकर गुरुग्राम और नोएडा के शराब बाज़ार से मुकाबला किया जा सके और राजस्व में वृद्धि हो।

Wed, 5 Nov 2025 10:31 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग पहली बार प्रीमियम शराब दुकानों को इंडस्ट्रियल जोन में खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य हाई-एंड ब्रांड्स की बिक्री बढ़ाना और गुरुग्राम-नोएडा से मुकाबला करना है। नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश किया जाएगा।

इंडस्ट्रियल एरिया में लग्जरी स्टोर्स का प्लान

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, प्रीमियम दुकानें कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर खोली जा सकेंगी। इन दुकानों में स्टाइलिश डिजाइन, बड़ा डिस्प्ले एरिया, टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज और ज्यादा ब्रांड्स की वैरायटी होगी। वर्तमान में दिल्ली में 570 दुकानों में से सिर्फ 98 प्रीमियम हैं। नई नीति से इनकी संख्या दोगुनी की जाएगी। इसके लिए या तो नई दुकानें खोलीं जाएंगी या पुरानी को अपग्रेड किया जा सकता है।

गुरुग्राम-नोएडा से टक्कर लेने की रणनीति

दिल्ली के अमीर ग्राहक गुरुग्राम और नोएडा की मॉडर्न दुकानों, ज्यादा चॉइस और लंबे घंटों की वजह से वहां जा रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट की बिक्री वॉल्यूम में 15% से कम है, लेकिन वैल्यू में 35%। नई नीति से इसे बढ़ाकर राजस्व मजबूत किया जाएगा। दुकानें साकेत, कनॉट प्लेस, द्वारका, एयरोसिटी जैसे इलाकों और नरैना, ओखला, मायापुरी जैसे इंडस्ट्रियल हब्स में खुलेंगी।

ग्राहकों को बेहतर अनुभव का वादा

नई दुकानों में न्यूनतम फ्लोर एरिया, CCTV और सिर्फ डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। लाइसेंस हाई फीस पर ऑक्शन से दिए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता और कमाई दोनों बढ़े। नीति दिल्ली के शराब बाजार को अन्य बड़े शहरों जैसा बनाने पर फोकस कर रही है।

अप्रूवल प्रक्रिया तेज

ड्राफ्ट आबकारी विभाग में अप्रूव हो चुका है और मंत्री प्रवेश वर्मा से चर्चा हो चुकी है। सोमवार की मीटिंग टल गई, लेकिन जल्द कैबिनेट में पेश होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एलजी को भेजा जाएगा। नई नीति पारदर्शी और कमाई वाली होगी। मौजूदा नीति मार्च 2026 तक चलेगी, नई इस वित्त वर्ष में लागू हो सकती है।

