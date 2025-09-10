घनी आबादी से हटेंगी दुकानें, नई कीमतें भी संभव; दिल्ली की नई शराब नीति कैसी होगी?

Delhi New Liquor Policy: शराब की दुकानों को घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों से भी बाहर किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि दिल्ली में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की दरों के समान हों। नीति का मसौदा अभी तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार एक नई आबकारी नीति के तहत साफ-सुथरी और अच्छी तरह से व्यवस्थित शराब की दुकानें शुरू करने की उम्मीद कर रही है। इसका मकसद खरीदारी के लिए एक सुरक्षित और अधिक आकर्षक माहौल बनाना है। शराब की दुकानों को घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों से भी बाहर किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि दिल्ली में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की दरों के समान हों। जबकि नीति का मसौदा अभी तैयार किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुख्य संरचनात्मक बदलावों पर विचार किया जा रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने सोमवार को शराब उद्योग के हितधारकों के साथ अपनी पहली दौर की बातचीत की। पैनल में उद्योग मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

यह समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम शराब ब्रांडों की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के तरीकों पर विचार कर रही है। इनमें से कई ब्रांड अभी दिल्ली में या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनकी आपूर्ति कम है, जिससे ग्राहक हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में जाने को मजबूर हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक संशोधित प्रणाली न केवल इस कमी को दूर करेगी बल्कि सीमा पार खरीद से होने वाले राजस्व के नुकसान पर भी अंकुश लगाएगी।

एक अधिकारी ने कहा, "नई संरचना को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा कि दिल्ली को पड़ोसी क्षेत्रों के साथ कीमतों में असमानता के कारण राजस्व का नुकसान न हो।" सरकार नीति समीक्षा के हिस्से के रूप में आसपास के राज्यों की आबकारी नीतियों का अध्ययन करने की योजना बना रही है।

सूत्रों ने बताया कि एक और प्रस्ताव घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों में शराब की दुकानों को हतोत्साहित करने से संबंधित है। सरकार जोनिंग नियमों पर विचार करती दिख रही है, जिससे शराब की बिक्री और खपत के सामाजिक प्रभाव और सुरक्षा को लेकर जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए आवासीय क्षेत्रों से शराब की दुकानें धीरे-धीरे हटाई जा सकेंगी।

एक और बड़ा बदलाव 'स्वच्छ और प्रीमियम आउटलेट मॉडल' शुरू करना है, जिसके तहत दुकानों को उच्च स्तर की साफ-सफाई, अच्छी रोशनी और सुंदरता बनाए रखनी होगी। इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाएं भी सुरक्षित और आराम से खरीदारी कर सकें। यह कई मौजूदा शराब की दुकानों की खराब स्थिति के विपरीत है जो भीड़भाड़ और खराब रखरखाव के कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों को रोकती हैं। वर्मा ने कहा, "शराब की दुकानों को असुरक्षित और बदसूरत जगहों के रूप में देखने की धारणा से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है।"

वर्तमान में, दिल्ली में चार सरकारी निगम शराब की दुकानें चला रहे हैं। हर दुकान को ज्यादातर हार्ड स्पिरिट्स पर 50 रुपये का निश्चित लाभ मिलता है, भले ही खुदरा मूल्य या शराब की श्रेणी कुछ भी हो। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि यह व्यवस्था एकरूपता सुनिश्चित करती है,लेकिन इसने नवाचार और ग्राहक अनुभव की संभावना को भी सीमित कर दिया है। समिति अब तक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज और ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित चार उद्योग निकायों के साथ बैठक कर चुकी है। अगले हफ्ते होने वाली परामर्श के अगले दौर में खुदरा विक्रेता और स्थानीय हितधारक शामिल होंगे।